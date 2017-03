Piloti Adrie Airways za sredo in četrtek vztrajajo pri stavki

Sindikat prometnih pilotov Slovenije (SPPS) in uprava družbe Adria Airways do danes nista uspela najti skupnega jezika glede plač in pogojev dela pilotov po izteku veljavne kolektivne pogodbe. Zato je sindikat danes znova ponovil grožnjo s stavko, ki naj bi jo izvedli v sredo in četrtek. Stavka bo potekala oba dneva od 6. do 22. ure.

"Ker tudi današnji krog pogajanj uprave in stavkovnega odbora sindikata ni prinesel zbližanja stališč in sporazuma, ki bi zagotovil enak obseg pravic in obveznosti pilotov, kot je veljal in se uporabljal do konca letošnjega februarja, obveščamo javnost o poteku stavke pilotov v Adrii Airways," so sporočili iz sindikata. Stavka bo potekala v sredo in četrtek, "v kolikor ne bo dosežen dogovor o razreševanju stavkovnih zahtev".

Če ne bo dogovora, bo po oceni stavkovnega odbora stavkalo od 106 do 114 pilotov. (Foto: Miro Majcen)

Piloti tako med 6. in 22. uro na omenjena dneva ne bodo opravljali svojega dela po pogodbah o zaposlitvi. Stavka bo potekala v in pred upravno poslovno stavbo Adrie Airways. Po oceni stavkovnega odbora bo stavkalo od 106 do 114 pilotov, pojasnjuje predsednik sindikata Marjan Majcen.

V stavkovnem odboru si bomo do zadnjega prizadevali za sklenitev sporazuma orazreševanju stavkovnih zahtev, da bi bili potniki in leti Adrie Airways prizadeti v čimmanjši meri, vendar ne bomo pristali na zniževanje plač in drugih pogojev dela za pilote. Predsednik UO SPPS Marjan Majcen

Sindikat je stavko pilotov v Adrii napovedal 2. marca, o tem pa obvestil tako upravo delodajalca kot tudi ministrstvo za infrastrukturo. "Ministrstvo se kljub svoji posebni vlogi, kot izhaja iz zakona, na napoved do današnjega dne ni odzvalo," so poudarili.

V sindikatu opozarjajo, da je stavkovna zahteva povezana z dejstvom, da je kolektivna pogodba, ki je urejala plače in pogoje dela pilotov v Adrii Airways s 1. marcem prenehala veljati in se uporabljati, delodajalec in sindikat pa še nista sklenila nove kolektivne pogodbe, ki bi urejala enako materijo, "zaradi česar so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, na kar sindikat ne more pristati". Predsednik sindikata še dodaja, da sindikat ne sprejema argumentov delodajalca, da se je stanje v družbi v enem letu po podpisu zadnje pogodbe tako spremenilo, da so upravičeni posegi v plače in druge pravice pilotov.

Tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba.

Sindikat prometnih pilotov Slovenije je stavke pilotov Adrie Airways napovedal za 22. in 23. marca, 27. in 28. aprila ter 25. in 26. maja. Kot so pojasnili 7. marca, namen pilotov ni stavka, temveč sklenitev nove kolektivne pogodbe. V primeru, da ne bi storili nič in nadaljevali pogajanja, bi po mnenju odbora na deklarativni ravni priznali zatečeno stanje kot normalno, česar pa ne želijo.