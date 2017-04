Po novem petaku, desetaku in dvajsetaku dobivamo tudi novega petdesetaka

Po petaku, desetaku in dvajsetaku bomo dobili tudi nov evrski petdesetak. Novi bankovec bo v obtok prišel jutri, v primerjavi s starim pa bo imel kar nekaj novih, nadgrajenih varnostnih karakteristik.

"Uvedba novega bankovca za 50 evrov bo naredila naš denar še bolj varen. Ščitijo ga izjemno dodelani varnostni ukrepi," se je julija lani, ko so novega petdesetaka prvič razkrili, pohvalil član izvršnega odbora Evropske centralne banke (ECB) Yves Mersch. Poudaril je, da postopno uvajanje varnostno nadgrajenih bankovcev kaže, da plačevanje v gotovini še vedno razumejo kot zaupanja vredno in učinkovito.

Bankovci za 50 evrov so najpogosteje v uporabi. Kar 45 odstotkov vseh evrskih bankovcev v obtoku je petdesetakov. Še več: bankovcev za 50 evrov je po podatkih ECB več kot tistih za pet, deset in 20 evrov skupaj.

Novi bankovec za 50 evrov od spredaj ... (Foto: ECB)

... in od zadaj. (Foto: ECB)

Še težje jih bo ponarejati

Število ponarejenih bankovcev je v primerjavi s številom pravih, ki so v obtoku (konec leta 2016 jih je bilo več kot 19 milijard), sorazmerno majhno, se pohvalijo v ECB. V drugi polovici leta 2016 so jih odkrili 353 tisoč, kar je nekaj več kot v prvi polovici leta in precej manj kot leto prej. Najpogosteje ponarejena bankovca sta tista za 20 in 50 evrov.

Z novim petdesetakom so delo ponarejevalcem močno otežili, hkrati pa še olajšali preverjanje pristnosti. To lahko naredite z metodo otip-pogled-nagib.

Kakšna je nova zaščita v primerjavi s staro in kako ugotovimo, ali je bankovec pristen, si lahko ogledate na tej povezavi. S klikom na posamezno številko dobite pojasnilo (v angleščini).

V prosojnem okencu na zgornjem delu holograma se pojavi portret Evrope, ki ga je mogoče videti z obeh strani bankovca. Prvič so to zaščito uporabili na novem bankovcu za 20 evrov.

Portret Evrope je mogoče videti tudi v vodnem znaku, opazimo ga, če bankovec obrnemo proti svetlobi, viden pa je na obeh straneh bankovca.

Na sprednji strani je svetleča številka, ki ob nagibanju naprej in nazaj spreminja barvo od smaragdno zelene do modre, pojavi pa se tudi svetlobni val, ki potuje navzgor in navzdol.

Tisk je na nekaterih delih bankovca debelejši in ga je mogoče otipati.

Novost je tudi, da bo od zdaj napis evro v treh različnih pisavah, poleg latinične in grške še v cirilični, ki jo uporabljajo v članici EU Bolgariji.