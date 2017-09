Vlada po referendumu nadaljuje s projektom drugi tir, Kovačič pa ne bo obupal

Na uradne izide nedeljskega referenduma bo treba še počakati, a državni sekretar in vodja projekta Jure Leben je v nedeljo zvečer dejal, da se bodo že danes spet ukvarjali z vsebino projekta. Kot je dodal, bo v kratkem sledilo odpiranje ponudb za pripravljalna dela, načrtujejo pa, da bodo novembra začeli z deli na trasi.

Obenem je napovedal, da bo vlada že ta teden sprejela tudi sklep o dodatnih devetih članih projektno-finančnega sveta za izvedbo investicije, ki bodo prišli iz vrst civilne družbe. Sledila naj bi objava javnega poziva za dodatne člane.

Tako minister za infrastrukturo Peter Gašperšič kot svetovalec projektnega podjetja 2TDK Metod Dragonja sta v nedeljo med prvimi nalogami izpostavila pridobitev načrtovanih evropskih sredstev. Slovenija se je na razpis prijavila julija in Gašperšič je glede uspeha optimističen. "Želimo preseči 200 milijonov evrov, cilj je 250 milijonov evrov," pa je dejal Dragonja.

Medtem ko je delo na projektu drugega železniškega tira med Divačo in Koprom v času referendumske kampanje nekoliko zastalo, se lahko zdaj spet nadaljuje s polno paro. (Foto: Aljoša Kravanja)

V referendumskem času so zastali tudi pogovori z Madžarsko, ki naj bi pri projektu sodelovala z 200 milijoni evrov. Dokončnega dogovora, kaj bo dobila v zameno za sodelovanje pri projektu, še ni. "Madžarska seveda pričakuje, da bo imela od projekta tudi svoje koristi, kar se tiče lažjega dostopa do infrastrukture," je dejal Dragonja.

Pogovori z Madžarsko se bodo zdaj nadaljevali in po Dragonjevih besedah bo treba najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani in s tem za poslance, ki bodo meddržavno pogodbo o sodelovanju vzhodne sosede pri projektu potrjevali. A tudi če takšne rešitve ne bo, ima vlada plan B, je ponovil. Ta je, da se manjkajočih 200 milijonov evrov zagotovi iz državnega proračuna.

Zaprtje finančne konstrukcije Dragonja pričakuje do sredine leta 2018. V tem času bodo izdelani tudi projekti za izvedbo in s tem bi se ustvarili pogoji, da podjetje 2TDK v tretjem ali začetku zadnjega četrtletja 2018 objavi razpis za ključne inženirske objekte na projektu, je še dejal.

Kovačič napovedal ustavno pritožbo

Danes bodo sicer prešteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Za glasovanje po pošti iz Slovenije se je prijavilo 392 volivcev, te glasovnice pa bodo okrajne volilne komisije štele danes. Čez teden dni bodo prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih se je prijavilo 147 volivcev.

Kot je znano, je večina volivcev zakon na referendumu ob nizki udeležbi podprla: za je po skoraj vseh preštetih glasovnicah glasovalo 53,5 odstotka, proti pa 46,5 odstotka volivcev. Referenduma se je po delnih neuradnih podatkih udeležilo približno 20 odstotkov volilnih upravičencev.

Pobudnik referenduma in vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je v nedeljo takoj po zaprtju volišč dejal, da zakon o drugem tiru za primer pozitivnega izida referenduma čakata pobuda za oceno ustavnosti in računsko sodišče. "Projekt je neustaven, zato bomo prihodnji teden vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona in zadevo predali računskemu sodišču," je dejal.

"Od tega trenutka naprej je ta projekt nelegitimen," je novinarju oddaje 24UR Anžetu Božiču takoj po zaprtju volišč dejal Kovačič. "Stroške za ta referendum pa bomo s položnicami naslovili na vse poslance, ki so glasovali za zakon," je še dejal.

Projekt je neustaven, zato bomo prihodnji teden vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona in zadevo predali računskemu sodišču, je napovedal Vili Kovačič. (Foto: POP TV)

Cerar: Ljudje so pokazali, da imajo dovolj političnih igric

Nizka udeležba na referendumu je po mnenju premierja Mira Cerarja "v veliki meri pokazala, da imajo volivci dovolj političnih igric" in da podpirajo vladni projekt. Kot je poudaril, gre za pomemben razvojni projekt za našo prihodnost in po njegovem prepričanju so volivci tudi z neudeležbo na referendumu pokazali, da želijo, da "vlada opravi svoje delo, ki smo si ga začrtali, da se ne ustavljamo, da se ne vračamo nazaj, ampak gremo in ta drugi tir zgradimo".

Zavrnil je očitke pobudnikov referenduma, ki v slabi udeležbi vidijo nelegitimnost projekta. "O nelegitimnosti ni govora, pravila so bila jasna, vse smo odigrali po pravilih," je izpostavil.

Tistim, ki so glasovali proti zakonu, je zagotovil, da drugi tir ne bo novi Teš 6, saj projekt vodijo zelo transparentno "zato tudi zakon, zato nadzorni mehanizmi, tako domači kot evropski, tudi zaledne države ne bi projekta podpre, če ne bi bil dober," je nanizal in poudaril še, da ima dobro finančno konstrukcijo, tudi trasa je določena v pravi smeri, je prepričan.

Ob tem se je obregnil tudi ob SDS in Kovačiča, ki da so z referendumom želeli preprečiti projekt, ki je dober za Slovenijo.