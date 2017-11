Drugi tir: po sanaciji ozkega grla na vrsti nadgradnja obstoječega tira

V okviru sanacije ozkega grla na železniški progi Divača-Koper na območju Bivja oziroma t.i. izvlečnem tiru so do oktobra izvedli gradnjo 1,2 kilometra novega tira, zdaj pa poteka nadgradnja obstoječega tira. Ta bo predvidoma trajala do maja prihodnje leto, pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI).

Projekt izvlečnega tira zajema izgradnjo krajšega odseka drugega tira na delu med postajo Koper-tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini približno 1,2 kilometra, s katerim se omogoči fleksibilnejšo vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe železniške proge Divača-Koper.

Projekt poleg tega zajema tudi sanacijo obstoječega tira, izvedbo dveh podvozov, mostu čez Rižano in štirih prepustov, deviacije lokalnih cest, postavitev protihrupnih ograj ter novo prevozno oz. montažno napajalno postajo Hrastovlje.

V prvi fazi, ki se je zaključila oktobra, so najprej izvedli gradnjo 1,2 kilometra novega tira. Sledila je preusmeritev prometa na novi tir, zdaj pa že poteka nadgradnja obstoječega tira, ki bo trajala predvidoma do maja 2018.

Nadgradnja obstoječega tira naj bi bila končana maja prihodnje leto. (Foto: Aljoša Kravanja)

V okviru prve faze so med drugim zgradili nov most čez reko Rižano ter uredili okoliško strugo ter zgradili nov podvoz na kolesarski poti Parenzani, pri tem pa obnovili dostopno cesto in uredili črpališče za podvoz. Dela so zajela tudi nov podhod na lokalni cesti, prestavitev obstoječega vodovoda ter krajinsko ureditev okolice.

Prav tako so prestavili daljnovod, izvedli melioracijo na območju izgradnje novega tira. Za slednjega so postavili tudi nasip in postavili pet prepustov, nove tirne naprave pa ustrezno nadgradili s signalno varnostnimi napravami in telekomunikacijami.

Tako trenutno poteka druga faza, v okviru katere bodo uredili spodnji in zgornji ustroj obstoječega tira. Kot so napovedali v direkciji, bodo vse aktivnosti v okviru projekta, vključno z izvedbo signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, dobavo in vgradnjo prevozne oz. montažne napajalna postaja Hrastovlje ter uvedbo sistema železniške signalizacije ETCS, zaključene v prihodnjem letu.