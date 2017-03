Po smrti Rockefellerja je mesto najstarejše med milijarderji prevzela 99-letna kraljica čokolade

Po tem, ko je v noči na ponedeljek umrl svetovno znani milijarder in glava družine Rockefeller, sto in eno leto star David Rockefeller, je najstarejša med milijarderji na svetu postala Maria Franca Fissolo. Gre za vdovo Michela Ferrera, ki je dolga leta vodil italijansko podjetje Ferrero, znano po številnih čokoladnih znamkah, kot so Nutella, Kinder in Ferrero Roche.

Fissolova je po Forbsevi lestvici s 24,4 milijardami evrov premoženja 29. najbogatejša oseba na svetu. Na lestvici najbogatejših žensk zaseda četrto mesto.

Michele Ferrero, sin Piera in Pietre Ferrero, ki sta podjetje Ferrero ustanovila leta 1940, je najbolj zaslužen za to, da je majhno družinsko podjetje preraslo v pravi čokoladni imperij. Z Mario Franco, ki skupaj s sinom Giovannijem še danes aktivno sodeluje pri vodenju podjetja, se je poročil leta 1962, umrl je predlani.