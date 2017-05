Po vseh zapletih Cimos vendarle dobiva novega lastnika

(Foto: POP TV)

Končuje se prodaja koprskega Cimosa italijanskemu skladu Palladio Finanziaria oz. njegovi družbi TCH Cogeme. Ob prenosu delnic na novega lastnika je pričakovati, da bo ta na skupščini imenoval nove nadzornike v eno večjih podjetij v slovenski avtomobilski industriji.

Prodaja proizvajalca avtomobilskih delov se je začela avgusta 2015. Konzorcij prodajalcev se je julija lani odločil sprejeti zavezujočo ponudbo italijanskega sklada, oktobra lani pa je nato z njim podpisal tudi pogodbo o prodaji, pri čemer pa je imel dogovor več odložnih pogojev.

Prav pri izpolnjevanju teh se je v začetku tega leta zataknilo. Največji kamen spotike je bila tožba hrvaške slabe banke DAB zaradi neplačanega dolga do nekdanje Riječke banke. Čeprav sta Slovenija in Hrvaška januarja dosegli dogovor o poravnavi te terjatve DAB, pa naj bi hrvaška stran potem v dogovor vnesla dodatne zahteve glede ohranjanja delovnih mest v Cimosovih tovarnah v hrvaški Istri.

Ker se je odpravljanje tega bremena iz preteklosti vleklo, je Palladio Finanziaria februarja uresničil grožnjo in odstopil od nakupa Cimosa. Državni lastniki so ob tem napovedali izvedbo alternativnega načrta, po katerem bi Cimos po načelu zasebnega vlagatelja dokončno prestrukturirala DUTB in ga potem pozneje prodala. Načrt so predstavili največjim Cimosovim poslovnim strankam, a ves čas je na mizi ostajal tudi prvotni scenarij prodaje italijanskemu skladu.

Ta se je marca nato res vrnil v igro in v nadaljnjih pogovorih z deležniki so bile ovire za izvedbo posla očitno vendarle odpravljene.