Podjetja lani presegla prodajne vrednosti izpred krize

Slovenski industriji gre dobro. Industrijska podjetja v Sloveniji so lani prodala za približno 21,3 milijarde evrov proizvodov in storitev, kar je za 5,7 odstotka več kot predlani. Njihova vrednost je bila najvišja v zadnjih 10 letih, kar pomeni, da so podjetja presegla prodajne vrednosti iz obdobja pred gospodarsko krizo.

Kot je ugotovil statistični urad, je bilo skoraj 75 odstotkov prihodkov od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarjenih na tujih trgih. Ta delež se v zadnjih letih povečuje.

Prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih se je lani najbolj povečal v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas, za 35 odstotkov, najbolj zmanjšal pa v dejavnosti tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa, in sicer za več kot sedem odstotkov.

(Foto: Thinkstock)

V zadnjih petih letih se je prihodek od prodaje najbolj zvišal v dejavnosti proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, sledila sta proizvodnja drugih vozil in plovil ter popravila in montaža strojev in naprav. Najbolj se je znižal v proizvodnji tekstila.

Največji delež prihodka od prodaje industrijskih proizvodov in storitev v predelovalnih dejavnostih so v lanskem letu ustvarili proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic, sledili so proizvajalci električnih naprav.

V predelovalnih dejavnostih so lani s prodajo na domačem trgu največji delež svojega prihodka ustvarili proizvajalci pijač, sledili so proizvajalci živil ter tiskarji in razmnoževalci posnetih nosilcev zapisa.

Najbolj izvozno usmerjeni so bili lani proizvajalci drugih vozil in plovil, ki so na tujem trgu ustvarili 95 odstotkov svojih prihodkov. Sledili so proizvajalci motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Po višini prihodka v predelovalnih dejavnostih je bila najuspešnejša osrednjeslovenska regija, ki je ustvarila več kot 18 odstotkov vseh prihodkov v državi. Najmočnejši panogi sta bili proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov ter proizvodnja električnih naprav.

Osrednjeslovenski regiji sta sledili jugovzhodna Slovenija in savinjska regija. Medtem so najnižje prihodke od prodaje industrijskih proizvodov in storitev ustvarile zasavska, posavska in primorsko-notranjska regija.