Podpisan protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi Šentrupert–Holmec

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je danes na Ravnah na Koroškem s predsednikom Sveta Koroške regije Tomažem Roženom in predsednikom Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec.

Podpis protokola potrjuje, da je projekt tretje razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture, s katerim bodo tudi Savinjsko-šaleški in koroški regiji omogočene enakovredne razvojne možnosti, je zapisano na spletnih straneh infrastrukturnega ministrstva.

Protokol določa, da se hitra cesta na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec zgradi kot štiripasovna hitra cesta s projektno hitrostjo 100 kilometrov na uro, s pripadajočimi elementi v skladu s sprejetima prostorskima aktoma in predpisi s področja projektiranja.

Protokol obsega tri bistvene sklope, ki se nanašajo na načrtovanje in izgradnjo hitre ceste na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec, podrobnejšo proučitev posodobitve cestnih povezav Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec ter samo izgradnjo teh povezav. Tako kot hitra cesta do Slovenj Gradca, sta tudi ta dva odseka prioritetnega pomena.

Predlog različnih variant hitre ceste do Velenja. (Foto: Ministrstvo za infrastrukturo in promet)

Dars bo kot investitor projekta letos začel projektiranje hitre štiripasovne ceste na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec, z gradbenimi deli pa začel najkasneje konec leta 2019 in jih dokončal leta 2023. Aktivnosti bodo podrobneje opredeljene v šestletnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela vlada. Sledil pa naj bi okvirnemu terminskemu planu izvedbe aktivnosti, pripravljenemu s strani Darsa.

Za cestno povezavo na odseku Slovenj Gradec–Dravograd in odseku Otiški vrh–Holmec bo še letos izvedena študija posodobitve in s tem tudi opredelitev posegov izven obstoječih koridorjev cest. Temu bodo sledili postopki prostorskega umeščanja posameznih odsekov ali ceste kot celote, ki je predvideno v letu 2018, z zaključkom v letu 2020. Izgradnja teh dveh cestnih odsekov je pogojena s predhodno prostorsko umestitvijo, začela naj bi se tri leta po umeščanju in bila zaključena najkasneje štiri leta po pričetku gradnje.

Za spremljanje izvajanje protokola je bil že ustanovljen koordinacijski odbor. V njem so predstavniki ministrstva za infrastrukturo, Darsa in predstavniki lokalnih skupnosti savinjsko-šaleške in koroške regije.