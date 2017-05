Portoroško letališče obiskano kot še nikoli, naval pa pravi izziv za kontrolorje letenja

Portoroško letališče je od četrtka popoldne do nedelje zvečer zabeležilo novo rekordno število prispelih letal. V navedenem obdobju je na letališču namreč pristalo kar 231 letal. Prednjačili so predvsem nemški in avstrijski gostje, veliko je bilo tudi gostov iz Švice, Italije ter Francije, so sporočili iz Aerodroma Portorož.

Kot so ob tem poudarili v sporočilu za javnost, se je večina gostov zadržala prav na slovenski obali.

Letalski promet je bil sicer tako gost, da je bilo potrebno nekaj strpnosti že tudi v zraku, da so lahko kontrolorji zračnega prometa na letališču vsem pilotom zagotovili varne pristanke.

Na portoroškem letališču je v podaljšanem vikendu pristalo rekordnih 231 letal. (Foto: Aerodrom Portorož)

Zadnji obiski letalskih gostov kažejo, da slovenska obala vedno bolj pridobiva na priljubljenosti, so še zapisali v Aerodromu Portorož ter ob tem opozorili na potrebo po čim hitrejši obnovi in povečanju obstoječega letališča.

Da se stvari pri prizadevanjih za podaljšanje steze portoroškega letališča in njegovega razvoja vendarle premikajo, kažejo zadnje spremembe v lastniški strukturi. Srbski poslovnež Miodrag Kostić je tako nedavno prek družbe Hotel Palace Portorož od Fraporta Slovenija kupil 30,5-odstotni delež Aerodroma Portorož. Piranski občinski svet pa je prejšnji teden pooblastil župana Petra Bossmana, da uveljavi predkupno pravico za nakup nekaj več kot 15-odstotnega deleža, ki ga prodaja Istrabenz. Občina bo tako svoj lastniški delež dvignila na 44 odstotkov.