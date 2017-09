Povezovanje – ključna beseda v regiji

Dogodek, ki so se ga udeležili številni predstavniki gospodarstva iz regije, skupaj s predstavniki vlade republike Slovenije in Evropske unije, je v sodelovanju z lokalnimi oblastmi mesta Celje in Rotary klubov iz regije, organizirala regionalna poslovna pobuda Summit100.

Platforma EDISON je bila leta 2015 kot rezultat humanitarne pobude ustanovljena v Sloveniji. Tega leta so za potrebe invalidnih otrok v rent-a-car mrežo vključili električna vozila BMWi13, s čimer je bilo vzpostavljeno prvo ekološko delitveno gospodarstvo - eden najhitreje rastočih svetovnih gospodarskih trendov. Po namestitvi desetih postaj za napajanje električnih vozil v Sloveniji je bila ta pobuda predstavljena na vrhu Summit100 v Sarajevu, z načrtom za uvedbo elektrifikacije ceste v dolžini 2400 km, ki povezuje vsa večja mesta v regiji, od Ljubljane do Zagreba in Beograda, do Skopja, Tirane, Prištine, nato do Dubrovnika, Splita, Zadra in Kopra. Aprila letos je bil predstavljen projekt eBelgrade. Prejšnji konec tedna so bili predstavljeni prvi rezultati platforme in začeta je bila faza eCelje, s katero projekt EDISON nadaljuje s povezovanjem regij jugovzhodne Evrope. Predstavitve nove faze v Celju se je udeležila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Eden od ustanoviteljev in glavnih pobudnikov projekta EDISON je dr. Iztok Seljak, predsednik uprave slovenskega podjetja Hidria, ki je eno od vodilnih evropskih podjetij na področju avtomobilske tehnologije in podpredsednik upravnega odbora Summit100.

"Živimo v dobi velike preobrazbe družbe, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije in ekonomiji delitve. V regiji to dobo vidimo kot izjemno priložnost za to, da kot povezana regija izkoristimo priložnost za hitro rast. Projekt EDISON je prepoznan za enega najpomembnejših projektov okoljskega prometa v Evropi, kar potrjuje tudi današnja prisotnost evropske komisarke za promet, gospe Violete Bulc, «je dejal Iztok Seljak. "Edison regijo spremija v laboratorij za zeleno mobilnost, uspešne rešitve pa lahko izvozimo na svetovni trg."

Dogodek v Celju je ena od aktivnosti v okviru regionalne pobude Summit100, katere šesto letno regionalno srečanje, bo potekalo 16. in 17. oktobra v Skopju. SUMMIT100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope predstavlja edinstveno poslovno pobudo, ki združuje najuglednejše poslovne voditelje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Kosova in Albanije s ciljem, da postane regionalno sodelovanje prednostna naloga na dnevnem redu vseh vlad v regiji, s čimer bo izboljšana konkurenčnost nacionalnih gospodarstev in okrepljeni potenciali jugovzhodne Evrope. Letošnji dogodek v Skopju bo združil več kot 150 poslovnih in političnih voditelje v regiji, skupaj s posebnimi gosti iz Evropske komisije, Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB), NORDEL, Mednarodnega denarnega sklada (IMF ) in mnoge druge, s ciljem opredeliti ključne projekte in nove ureditve za novo dobo, v skladu s sloganom Summit100.