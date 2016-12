Praznični potep po Nemčiji – Freiberg, Berlin in Meissen

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tri izbrana nemška mesta, ki vas bodo s svojo edinstveno zimsko-praznično ponudbo prav gotovo navdušila.

© Stadt Freiberg, Foto: Ralf Menzel

Rudnik srebra pod vznožjem Erzgebirga (Češkega rudogorja) je bil v 12. stoletju povod za nastanek prikupnega nemškega rudarskega mesteca Freiberg. Več kot 800 let se je tu kopalo srebrno bogastvo, z značilnim rudarskim pozdravom »Glück Auf« pa se prebivalci Freiberga, ki se nahaja tudi vzdolž priljubljene Nemške srebrne ceste, pozdravljajo še danes. S popolnoma obnovljenim in zaščitenim starim mestnim jedrom obdanim z ostanki starega obzidja ter obrambnimi stolpi, velja Freiberg za eno najlepših mest zvezne dežele Saške, številne čudovite mestne hiše in na stotine spomenikov pa še danes pričajo o bogastvu, ki je v mesto vstopilo z rudarjenjem.

Freiberg vsako leto še posebno zaživi v času mestnih rudarskih parad (nem. Bergparaden), značilna rudarska parada v soju bakel pa bo tudi letos predstavljala vrhunec tradicionalnega božičnega sejma v Freibergu, ki bo potekal vse do 22. decembra 2016 na mestnem trgu Obermarkt. Rudarji in angeli, značilne ikone rudarstva, bodo obiskovalce božičnega sejma pozdravljale ob vsakem koraku, na več kot stotih božičnih stojnicah pa bodo med drugim na ogled postavljene značilne figurice za kadila Räuchermännchen, tradicionalni leseni božični svečniki ter darilca iz freiberškega kositra. Na gradu Freudenstein, ki gosti verjetno eno izmed najlepših razstav mineralov na svetu – Terra Mineralia

– pa se lahko ob božičnih pesmih obiskovalci z drsalkami zavrtijo tudi na ledu.

Prav tako bo advent v Erzgebirgu obarvan tudi s številnimi prazničnimi koncerti. Še posebej lepo bo 9. in 11. decembra, ko bosta pevski zbor rudarjev ter lokalno rudarsko društvo obiskovalcem Freiberga z glasbo pričarala t.i. rudarski božič, ter na drugo adventno nedeljo, ko bo pred mestno stolnico možno prisluhniti božičnemu oratoriju Johanna Sebastiana Bacha. Na praznične glasbene večere v soju sveč vabi tudi Mestni rudarski muzej Freiberga, eden najstarejših muzejev zvezne dežele Saške, v katerem so poleg »mojstrovin rudarske umetnosti« razstavljeni tudi dragoceni izdelki iz zlata ter zbirka oltarjev in kipcev iz pozne gotike z lokalnimi rudarskimi motivi.

Bogato tradicijo rudarstva in zgodovino Freiberga lahko obiskovalci čisto od blizu spoznajo tudi ob obisku rudniškega rova Reiche Zeche 150 metrov pod zemljo, na mestni turi s pokušino tradicionalnih freiberških piv, katere se v mestu vari že vse od 13. stoletja, ali v družbi šaljive Anne Magdalene Poltermann, zgovorne gospodinje svetovno znanega nemškega izdelovalca orgel Gottfrieda Silbermanna. Na 1,5-urnem vodenju vas bo gospodinja Magdalena popeljala do Silbermannovih orgel v čudovito poznogotsko dvoransko stolnico, ki z mogočnimi zlatimi vrati, nenavadno prižnico, kipcem Jezusa ter grobnico nemške vladarske družine Wettin velja za pomemben kulturni spomenik izjemnega evropskega pomena. Med drugim pa vam bo zaupala še številne skrivnosti, trače in zgodbe iz življenja orglarja Silbermanna ter vas presenetila z domačim zeliščnim likerjem Freiberger Silberkräuter in kolačem Freiberger Eierschecke .

© Große Orangerie Schloss Charlottenburg Orangerie Berlin GmbH

Z bogato in edinstveno praznično ponudbo pa obiskovalce vsako leto predvsem pozimi vabi tudi Berlin. V nemški prestolnici bo ta veseli december potekalo več kot šestdeset božičnih sejmov, ki bodo tako raznoliki kot metropola sama. Sprehodili se boste lahko med božičnimi stojnicami s tradicionalnimi darilci, božičnimi tržnicami z malce bolj modernim pridihom ali eko božičnimi stojnicami, na katerih boste za vaše najdražje lahko kupili darilca iz trajnostne pridelave. Še posebej čarobno bo vse do 31. decembra na mestnem trgu Gendarmenmarkt, kjer bo med znamenito praznično obsijano Koncertno hišo ter Francosko katedralo v pokritem šotoru potekal božični sejem WeihnachtsZauber. Nekoliko drugačen božični sejem pa bo 3. in 4. decembra potekal v berlinskem Kraftwerku. V sklopu sejma Holy.Shit.Shopping se bodo tam namreč zbrali mladi modni oblikovalci iz Berlina in obiskovalcem predstavljali svoje najnovejše kreacije, nakit ter druge umetniške izdelke.

Vaš praznični obisk nemške prestolnice Berlin lahko popestrite tudi s sankanjem na Teufelsbergu, enem izmed najvišjih gričev v prestolnici, ali z večerom glasbe in izvrstne kulinarike v zgodovinskem ambientu berlinskega dvorca Charlottenburg. Berliner Residenz Konzerte, koncerti klasične glasbe v baročnem dvorcu, veljajo namreč za ene izmed najbolj priljubljenih kulturnih prireditev nemške prestolnice, pospremljeni pa so z dobrotami 3-hodnega menija. Z najlepšimi baročnimi ter klasičnimi mojstrovinami glasbenih virtuozov kot so npr. Mozart, Vivaldi, Bach in Handel bo hišni orkester Berliner Residenz Orchester poskrbel za nepozabno praznično glasbeno poslastico v osrčju nemške prestolnice.

Skupaj z več kot milijonom ljudi lahko pred Brandenburškimi vrati skočite tudi v novo leto in sicer na največji novoletni open-air zabavi na svetu. Berlin vas na ulici Straße des 17. Juni pričakuje s skoraj dvema kilometroma dolgo party miljo, enkratnim silvestrskim programom, številnimi šotori in pestro kulinarično ponudbo. Ko bodo ob polnoči v zrak poleteli zamaški penin, pa bo berlinsko nebo nad vami zasijalo s čudovitim novoletnim ognjemetom. Za počitek po najdaljši noči bodo poskrbeli številni berlinski hoteli, kot npr. Mövenpick Hotel Berlin**** , ki se nahaja v nekdanji Siemensovi hiši v samem središču prestolnice na znamenitem Potsdamer Platzu,wellness centri vas bodo razvajali z bogato ponudbo masaž in različnih tretmajev, priznane restavracije pa z regionalnimi specialitetami z modernim kulinaričnim pridihom.

Berlin bo tudi v začetku novega leta 2017 obiskovalcem ponudil raznoliko paleto dogodkov. Ena najbolj razburljivih športnih prireditev v zimskem času bo tekmovanje v dvoranskem kolesarstvu SIX DAY BERLIN , v januarju bo potekal Mednarodni zeleni teden , največja razstava prehrane, kmetijstva in hortikulture, februarja že 67. mednarodni filmski festival Berlinale . Izjemno svetlobno umetnost, fantazijske kostume modnega oblikovalca Jean-Paula Gaultiera ter zgodbo, ki enostavno zleze pod kožo, pa boste lahko doživeli v show gledališču Friedrichstadt-Palast Berlin ob ogledu največje in najbolj ekstravagantne predstave v Evropi doslej – The One Grand Show .

© MEISSEN®

Ste si že od nekdaj želeli izrezljati svoje leseno božično drevesce ali izdelati tradicionalno dekorativno božično zvezdo Herrnhuter ? Bi radi osvežili svečano praznično dekoracijo na vaši jedilni mizi? Potem se podajte v Meissen, zibelko nemškega porcelana v bližini saške prestolnice Dresden. V Meissnu so namreč okoli leta 1708 izumili prvi porcelan v Evropi – in to kar malo po nesreči. Alkimist Johann Friedrich Böttger, ki je od nemškega cesarja Avgusta Močnega dobil naročilo naj odkrije, kako izdelovati zlato, je takrat v svojih poskusih namreč uspel razvozlati »zgolj« skrivnost pridelave belega zlata. Meissenski porcelan je danes svetovno znan, nastajanje izjemnih umetnin pa si lahko obiskovalci mesteca v sklopu hiše porcelana Erlebniswelt HAUS MEISSEN® ogledajo v Manufakturi MEISSEN®, prvi tovarni porcelana v Evropi, ki je bila ustanovljena že leta 1710. Ob obisku manufakture boste spoznali spretnosti, ki so potrebne za izdelovanje priznanih meissenskih kosov, ob enem pa tudi razvozlali uganko, kako se pod njihovo glazuro natisne zaščitni znak dveh prekrižanih sabelj, zaradi katerih je mestece zaslovelo po vsem svetu.

Božični sejem bo v Meissnu na starem mestnem trgu potekal vse do 24. decembra, okenca na čudovitem pročelju poznogotske mestne hiše, ki bodo dekorirana in se odpirala kot adventni koledar, pa bodo v tem času s predstavami in darilci že tradicionalno razveseljevala obiskovalce. Priljubljen božični sejem z delavnicami božičnega okrasja pa bo v hiši porcelana Erlebniswelt HAUS MEISSEN® potekal 3. in 4. decembra. Prepustite se ustvarjalnosti in letošnji praznični čas preživite v nemški prestolnici belega zlata v družbi okusnega dresdenskega božičnega kolača (Dresdner Christstollen) in likerja, saške čokolade ter meissenskega vina. Z vašimi najmlajšimi v hiši porcelana obiščite otroško božično pekarno, praznično ustvarjalnico ali meissenskega Božička, neskončna paleta dekorativnih porcelanastih izdelkov in prazničnih darilc iz priznanega meissenskega porcelana pa naj vam tokrat olajša božično nakupovanje za vaše najdražje.´

