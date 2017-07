Prek brniškega letališča potuje vse več potnikov 

Na brniškem letališču so zadovoljni z rastjo števila potnikov in tovora. (Foto: Miro Majcen)

Prek brniškega letališča potuje vse več ljudi. V prvi polovici leta so v primerjavi s prvim polletjem leta 2016 zabeležili kar 20,8 odstotno rast števila potnikov in 11,9-odstotno rast pri premikih letal. Skupnega tovora je bilo za 13,5 odstotka več.

V prvi polovici leta 2017 je bilo na letališču v javnem prometu oskrbljenih 722.943 potnikov, v istem obdobju lansko leto pa 598.271. Število premikov letal ob polletju znaša 11.965, kar je 11,9 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je premikov bilo 10.697. Letalski tovor se je povečal za 13 odstotkov, bilo ga je 5.652 ton, medtem ko je bilo vsega tovora v prvem polletju 10.725 ton oz. 13,5 odstotkov več.

Tako se nadaljujejo pozitivni trendi, ki so jih zabeležili že konec lanskega leta in v začetku letošnjega, visoko stopnjo rasti pa so zabeležili tako pri domačem kot tujih prevoznikih. ''Slednji so v primerjavi s prvo polovico leta 2016 prepeljali kar 33,3 odstotke potnikov več, kar je posledica krepitve mreže letalskih povezav v lanskem in letošnjem letu – nazadnje je v začetku aprila povezavo med Ljubljano in Amsterdamom vzpostavil nizkocenovni prevoznik Transavia. Tudi zato smo aprila zabeležili najvišjo mesečno rast prometa potnikov letos, ta je znašala 31,5 odstotkov,'' so sporočili iz Fraporta.

V prvi polovici leta so sicer bile najbolj priljubljene destinacije London (114.915 potnikov), Frankfurt (64.283 potnikov) ter Instanbul (62.547 potnikov).

Krepitev mreže letalskih povezav

Rast prometa je predvsem posledica krepitve mreže letalskih povezav in povečevanja prometa tako domačega kot tujih prevoznikov, ugodne gospodarske klime ter vedno večje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. V poletnih mesecih bodo k rasti prispevali tudi čarterski poleti, ki letos ljubljansko letališče povezujejo s 23 destinacijami, so še dodali.