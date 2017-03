Premoženje v panamskih bankah kljub razkritjem rekordno veliko

Dva nekdanja zaposlena odvetniške pisarne, ki je pomagala bogatašem skriti denar, sta še vedno v priporu. (Foto: AP)

Panama se je po razkritju dokumentov o davčnih utajah in pranju denarja znašla pod številnimi pritiski, naj zaostri zakonodajo in zmanjša možnosti utaje davkov, vendar to podjetij in posameznikov ni odvrnilo od tega, da svoje premoženje hranijo tam.

Dva nekdanja vodilna panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca, katere dokumentni so razkrili, kako bogataši in vplivneži skrivajo svoje premoženje v davčnih oazah, sta po razkritju dokumentov še vedno v priporu zaradi obtožb o pranju denarja.

Panama je sicer lani zabeležila najhitrejšo rast med državami Latinske Amerike, saj je dosegla šest odstotkov, kažejo podatki Svetovne banke.