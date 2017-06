Cerar sporočil: Vlada se je odločila proti prodaji NLB

Iz Evropske komisije so že sporočili, da so v konstruktivnih pogovorih s slovenskim oblastmi. "Več zaenkrat ne moremo napovedati na tej točki," so dodali.

"Vlada je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga odločila, da ne soglaša z minimalno ponudbeno ceno za delnico NLB v višini 55 evrov in razponom ponudbene cene za delnico banke od 55 evrov do 71 evrov," so po seji zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman mora sedaj z odločitvijo vlade glede NLB seznaniti Evropsko komisijo in skupaj z deležniki preučiti možnosti alternativnih ukrepov, je še pojasnil Cerar. Najpogosteje se je sicer kot takšen možen ukrep omenjalo prodajo bank na Balkanu. "Ključna naloga vlade je, da v sodelovanju z Evropsko komisijo najde najboljše rešitve," je poudaril premier.

Ministri so o vsebinskih razlogih za in proti prodaji spregovorili tudi s predsednico SDH Lidijo Glavina in članico uprave Nado Drobne Popovič, ki sta pojasnili predlog glede prodajne cene. Po Cerarjevih besedah se je pojavilo tudi vprašanje, ki ga je sprožil poslanec SDS Branko Grims glede domnevnega pranja denarja v NLB v letih 2009 in 2010, zato so sejo za nekaj časa prekinil in povabili predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, da je podal nekatera pojasnila.

A potencialni stroški zaradi tožb hrvaških bank glede prenesenih vlog hrvaških deviznih varčevalcev, ki so ocenjene tudi do 350 do 400 milijonov evrov, predstavljajo takšno tveganje, da po Cerarjevih besedah preprečujejo uspešno prodajo največje slovenske banke. S tem se je strinjal tudi predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki je bil z odločitvijo zadovoljen.

Pri vprašanju deviznih vlog hrvaških varčevalcev gre za vprašanje nasledstva, to pa ne more biti predmet prodajnega postopka. Vendar pa je bilo po njegovih besedah iz postopka razbrati, da bi nekateri potencialni kupci to želeli uporabljati kot okoliščino, ki bi vplivala na razpon cene, je dejal Erjavec.

"Presenečen sem, da je zadeva prišla ven prav v tem trenutku," pa je povedal glede primera domnevnega pranja denarja prek NLB v letih 2009 in 2010, pri čemer naj bi šlo za nakazila ene od iranskih bank pod embargom. Kot tretji dejavnik, ki je vplival na odločitev vlade, je navedel razpravo v DZ, ki se vrti okrog vprašanja višine dokapitalizacije NLB v letu 2013.

"Slovenski davkoplačevalci smo v dokapitalizacijo NLB vložili veliko denarja, zato so upravičena pričakovanja, da bo ta trud povrnjen," pa je dodal predsednik SD Dejan Židan. Trenutne razmere za prodajo, na katere vlada ni mogla vplivati, so po mnenju prvaka SD neugodne, pričakuje pa, da bo Slovenija v pogovorih z Brusljem dosegla želen rezultat.

Vlada je sklenila, da ne soglaša z minimalno ponujeno ceno za delnico NLB. (Foto: Damjan Žibert)

Država se je k prodaji zavezala Evropski komisiji do konca letošnjega leta, ker ji je ta leta 2013 dovolila, da je banki pomagala z dokapitalizacijo. Sprva je bila predvidena prodaja treh četrtin do konca leta, a je država izpogajala, da bi do konca tega leta prodala vsaj polovico banke, ostalo pa do konca 2018.

Knjigovodska vrednost delnice NLB je bila sicer ob koncu prvega trimesečja pri 65,50 evra, osnovni kapital pa s tem 1,31 milijarde evrov. Za 50 odstotkov od 20 milijonov delnic banke, kolikor naj bi država skladno z nazadnje spremenjenimi zavezami do Bruslja minimalno prodala do konca tega leta, bi tako država po predlogu, s katerim se vlada ni strinjala, prejela od približno 360 milijonov evrov do okoli 465 milijonov evrov.

Za vseh 75 odstotkov minus eno delnico, kolikor je na voljo v okviru IPO, pa bi tako iztržila med nekaj nad 540 milijoni evrov in nekaj manj kot 698 milijoni evrov. Celotno NLB tak ponujeni razpon vrednoti na med 720 in 930 milijonov evrov, država pa je v banko konec 2013 vložila 1,55 milijarde evrov.