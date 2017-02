Prevzemite 50 evrov in trgujte s delnicami Mercedesa na svetovni borzi

Znamka Mercedes in njegova vozila so še naprej glavni generator prihodkov podjetja Daimler AG. Nedavno je objavljeno, da je prodaja Mercedesovih vozil tekom leta 2016 ustvarila rekordno visok profit, ob rasti 22% in dosegla 2.63 milijarde dolarjev. Napovedi za naslednja leta so tako zelo optimistične in tako podjetje pričakuje nove rekorde, vsaj kar se tiče Mercedesa.

Mercedes-Majbah G650 Landaulet

Ustaljen recept za uspeh Daimlera se bo uporabljal še naprej, ob vseh naporih da se bodo Mercedesova vozila dodatno razvijala. Zato vzeto v obzir ni presenetljivo, da bo obnovljeni G-Wagen v letu 2018 začel svojo prodajo, pod imenom Mercedes-Maibach G650 Landaulet. Ta model bo prvič predstavljen javnosti na sejmu avtomobilov v Genevi, ki se bo odvijal letos. Ta štirised je nova verzija 39 let starega G-Wagena in prihaja v daljši, širši in znatno močnejši ter prestižnejši verziji katera bo prilagojena tudi terenski vožnji. Proizvedenih bo samo 99 teh off-road SUV modelov. Cena je še naprej skrivnost vendar ne bi bilo presenečenje da preseže 500.000 dolarjev.

Mercedes-Majbah S650

Daimler je v januarju tega leta, na Severnoameriškem ameriškem sejmu avtomobilov, pokazal novi model kabrioleta, Mercedes-Maibach S650, kateri bo že to poletje prišel na trg. Proizvedeno bo 300 primerov tega modela, od katerih je 75 namjenih ameriškemu trgu. Ta model ima pod pokrovom 6.0L V-12 motor s 600 konjskimi močmi. Cena bo nekje 300.000 evrov.

Poslovni rezultati Deimler-ja

Zraven tega se je Daimler pokazal kot močen konkurent na trgu tudi s finančne strani. Mesečno poročilo je pokazalo, da je tekom leta 2016 podjetje ustvarilo neto zaslužek 8.78 milijarde evrov, ob celotnem povečanju prihodkov za 3.00% in doseglo 153.3 milijarde evrov. Vseeno so nekatei trgi kot so Kitajska in Severna Amerika, ostala slaba točka za Daimler, poročilo je pokazalo zmanjšanje povpraševanja na teh trgih.

