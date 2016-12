PREVZEMITE BREZPLAČNIH 50 EUR in trgujte s cenami delnic BMW-ja

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje lahko prevzamete tukaj.

Novi modeli BMW na električni pogon

Segment električnih vozil in konkurenca na tržišču postajajo vse močnejši, zato BMW pospešeno nadaljuje s širjenjem svoje ponudbe vozil. Zraven modela i3 kateri je v načrtu za leto 2018., novi električni modeli vključujejo tudi Mini, serija 3 in X4 SUV. Zahvaljujoči tem modelom, podjetje v prvi polovici tega leta beleži rast prodaje električnih vozil za 87%. Prodaja kompaktnega modela X1 SUV je zrasla za 62%.

Rolls-Royce in Vision Next 100

Pričakovanja so velika tudi od prodaje Rolls-Royca, kateri je prav tako v lastništvu podjetja iz Bavarske. Podobno kot za sam BMW, so tudi tukaj predstavili koncept vozila za prihodnost- Vision Next 100. Ta model bi moral biti precej velik, da bi od zunaj spominjal na jahto od znotraj pa bi izžareval luksuz katerega si je težko predstavljati.

Poslovni rezultati

Finančno gledano, podjetje BMW posluje zelo dobro. Prihodki od prodaje, od konca leta 2012. vključno s koncem predhodnega leta so rasli s povprečno stopnjo 6.2%.Prodaja raste iz četrtletja v četrtletje tudi tega leta. Bruto prihodek podjetja, kot tudi prihodek pred obdavčitvijo in neto prihodek so vsi nad povprečjem avto-industrije. Poprečen prihodek delničarjev od ene delnice je več kot 11%.

