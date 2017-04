Prevzemite brezplačnih 50 eur in trgujte s turško liro pred velikim referendumom

Za sprejem tega amandmaja, se bo glasovalo na referendumu, kateri je napovedan za 16.aprila tega leta.

‘Lansko poletje je premier Binali Yildirim objavil, da je prišlo dol poskusa strmoglavljenja vlade. Del vojske je poskušalo priti na oblast in zaščititi demokracijo, katera je bila po njihovem mnenju ogrožena s strani predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Do tega dogodka je prišlo, ko je bilo objavljeno, da se pripravlja sprememba ustave. Od takrat turška lira izgubila 26% svoje vrednosti v primerjavi z dolarjem in 21% glede na euro’, trdi Fortrade.

Kritiki pravijo, da predlagane spremembe ustava, katerih cilj je slabljenje parlamenta in oblikovanje političnega sistema brez nadzora, ki bi lahko, morda, dal Turčijo pod vladavino enega človeka. Nasprotniki so že izrazili zaskrbljenost, da sedanji predsednik že ima preveč moči in da pozitivno glasovanje na referendumu postavlja Turčijo v nevarnost, da postane avtoritarna država.

‘Turčija ima zdaj parlamentarni sistem, v katerem predsednik vlade, ki vodi vlado, ima omejene politične moči. Erdogan predlaga spremembo ustave v smeri, ki bi omogočila predsedniku da pride na čelo vlade, s cimer bi bila vloga predsednika vlade v bistvu preklicano. Glavni argument sedanjega predsednika predlaganih ustavnih sprememb turškega parlamentarnega sistema da ovira koalicijsko vlado, da sprejema pomembne odločitve. Rekel je, da bi novi sistem okrepil vlado, tako da bi se bila sposobna odločno soočiti z zunanjimi grožnjami, kot so terorizem, pa tudi notranjih kot so kurdski uporniki in morebitni novi državni udar’, pravijo v Fortrade-u.

