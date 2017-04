PREVZEMITE BREZPLAČNIH 50 EUR in začnite s trgovanjem z delnicami Mercedesa

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje lahko prevzamete tukaj.

Najmočnejši tekmec Rolls Royce-a in Bentley-a v segmentu luksuznih limuzin, Daimlerjev Maybach, po več desetletnih pričakovanjih, končno vrača udarec.

Mercedes Maybach S600

Oblikovan v sodelovanju z Mercedesom, danes del samega Daimlerja, zadnji model - Mercedes-Maybach S600 predstavlja dražjo verzijo že luksuznih limuzin S razreda. Pri tem modelu izstopa povečana medosna razdalja, katera je dodatno razširjena za več kot 20 cm, da bi se zadovoljilo potrebam po večjem udobju zahtevnejših kupcev. Inženirjem Mercedesa je dana težka naloga, da ponudijo največ, oziroma, da ustvarijo in sestavijo najtišjo limuzino na sveto. Izgleda, da jim je to tudi uspelo.

Poleg čudovite zunanjosti in izjemne notranjosti, je mehanika tega avtomobila naravnost impresivna. Ima močan 12-cilindrični motor s 6.000 kubiki, oziroma, 523 konjskih moči in doseže iz točke mirovanja 96km/h v samo 5-ih sekundah. Cena avtomobila, za nekatere naravnost poceni, se giblje od 190.000 ameriških dolarjev naprej.

Vision Mercedes-Maybach 6

Daimler pa se ne namerava ustaviti pri tem modelu temveč naprej razvijati ta segment vozil. Podjetje je, v koraku s trendi in pričakovanji tržišča, pred kratkim najavilo nov prototip avtomobila na električni pogon, pod imenom Vision Mercedes-Maybach 6. Motor tega modela ima 750 konjskih moči, oziroma, doseže 96 km/h v pičlih 4-ih sekundah. Cena se še nestrpno pričakuje vendar se neuradno pričakuje, da se bo ta gibala nad 380.000 USD.

