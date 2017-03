PREVZEMITE BREZPLAČNIH 50EUR in trgujte z delnicami Ferrarija na svetovni borzi

Brezplačnih 50 EUR za trgovanje s cenami delnic Ferrarija lahko prevzamete tukaj.

Model 125s

Pred točno sedemdestimi leti je bil prvič na svoji testni vožnji Ferrarijev avtomobil, ki so ga testirali na ulicah Maranela, mesta v Italiji. Avtomobil kateri je prvi nosil ime Enza Ferrarija je bil model 125s. Tekom vseh teh 70 let je Ferrari postal simbol za luksuzna vozila, vse kar se je povezovalo s tem imenom je ustvarilo velik uspeh.

LaFerrari Aperta

Za počastitev 70 let delovanja podjetja, je Ferrari naredil poseben model LaFerrari Aperta kabriolet. Medtem je Ferrari 812 Superfast model uspel prevzeti center pozornosti. Ta „čudežni“ avtomobil je bil prvič predstavljen javnosti v začetku marca, na letošnjem sejmu avtomobilov v Ženevi in postal uradno najhitrejši in najmočnejši avtomobil, katerega je Ferrari kadarkoli proizvedel.

Ferrari 812 Superfast

Ta model lahko doseže 100km/h v samo 2.9 sekunde in ustvari maksimalo hitrost 340km/h. Zraven tega, je to prvi Ferrarijev model, kateri ima vgrajen električni server. Notranjost je narejena po modelu LaFerrari. Cena za zdaj še ni potrjena, pričakuje pa se da bo nad 240.000 funtov, koliko stane model F12.

Poslovni rezultati Ferraria

Finančni rezultati Ferrarija so pozitivni. Tekom zadnjega kvartala prejšnjega leta so prihodki dosegli 846 milijonov evrov in s tem ustvarili rast za 12% v odnosu na isti kvartal leto pred tem. Podjetje načrtuje da proizvede 8400 vozil tekom leta 2017 in se s tem približa cilju 9000 vozil do konca leta 2019. Glede na napovedi podjetja tekom leta 2017 se pričakuje, da bo bruto zaslužek dosegel 950 milijonov evrov, prodaja pa 3.3 milijarde evrov.

