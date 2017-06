Pričenja se festival 'Brežice, moje mesto'

(Foto: Luka Rudman)

KONCERTNO DOGAJANJE: SIDDHARTA, JAN PLESTENJAK, PRLJAVO KAZALIŠTE ...

Največji brežiški oder bo v petkovem večeru (30.6.) že tradicionalno otvorila Nuša Derenda, ki je letos v svojo družbo povabila mladostno prepričljivo Ditko, evrovizijskega udeleženca Omarja Naberja in legendo regije Terezo Kesovijo. Dodobra ogret oder bo v poznejšem terminu zavzela težko pričakovana Siddharta, že dan kasneje (1.7.) pa boste lahko prisluhnili prvovrstnemu koncertu avtorja številnih uspešnic Janu Plestenjaku in Prljavemu Kazalištu, ki ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja prihaja tudi v Brežice. Izven glavnega prizorišča pa se bo v sredo, 28. junija, pred brežiško Mestno hišo z bendom predstavil Daniel Vezoja, ob nedeljskem zaključku festivala pa v sklopu obvodnega dogajanja Summer Jam tudi akustični Zverina Band.

KUHNA NA ULCI

Že četrto leto zapored z izjemnim naborom kulinaričnih mojstrov svetovnega kova in letošnjim glavnim vodilom: Iz kmetije na mizo! Že v sredo s Foodtruckom Lars&Sven burgers, v petek s Posavskimi kuharji in v soboto z gostujočimi šefi. Za oblizovanje prstov bodo skrbeli velikani Janez Bratovž (restavracija JB), Jure Tomič (Ošterija Debeuh), SURF Institute, Galerija okusov, japonska restavracija Nonbiri in številni drugi.

(Foto: Boštjan Ohnejc)

ŠPORTNO DOGAJANJE IN ZABAVA ZA NAJMLAJŠE

Tradicionalni tek s Primožem Kozmusom bo tudi letos poskrbel za najbolj razburljivo športno preizkušnjo festivala. Že sedmič zapored se bodo tekači na 3.3 km in 10 km dolgi progi rekreativno spopadli z olimpijskim in svetovnim prvakom. Prav tako bodo na svoj tekaški račun prišli najmlajši, katere v sklopu festivala čaka še veliko zabave. V sobotnem dopoldnevu organizator prav za njih pripravlja Škratjo čarovnijo, na kateri bosta med drugim nastopila Alenka Kolman in The Plut Family, zabavno za majhne in velike pa bo tudi na nedeljskem zaključku, kjer se bodo v okviru Summer Jama ob reki Krki odvile vodne igre, pasji skoki v vodo in pasje SUPanje ter vadba na SUP deskah.

(Foto: Luka Rudman)

V BREŽICE VARNO IN BREZPLAČNO TUDI OD DALEČ

Letošnja novost festivala je tako imenovani 'HOP ON, HOP OFF' AVTOBUS, ki vas v Brežice pripelje varno in brezplačno iz Ljubljane, Grosuplja, Trebnjega in Novega mesta. Najbolj pogumni pa se lahko v Brežice odpravite kar peš v sklopu Marša v Bresce, katerega pohodnike čaka 3 dni trajajoča zabavna pot iz Ljubljane do Brežic.

PRIČETEK ŽE TO SOBOTO

Festivalsko dogajanje se v Brežicah pričenja že to soboto z Dnevom kruha, vina in salam. Na idilični lokaciji grajskega dvorišča se bodo kot vsako leto predstavili lokalni ponudniki številnih dobrot, pekel se bo festivalski kruh in okušalo Županovo vino. Festivalsko dogajanje na gradu se bo nadaljevalo tudi z Dnevom muzeja in odprtjem kina na grajskem dvorišču.

Več o festivalu si preberite na www.bmm.si. Vsi dogodki so vstopnine prosti.