Prihaja banka, kjer ne boste plačevali bančnih stroškov!

Še posebej ne v času, ko beremo o tem, kako banke spet dražijo svoje storitve in kako so banke neetične, ko nas vedno znova zadolžijo.

Svet se spreminja, zakonodaja se spreminja, ljudje se spreminjamo in s tem tudi možnosti za razvoj novih rešitev, ki bodo končno v korist uporabnikov. Ja, prav ste prebrali. V korist uporabnikov! Ljudje imajo preprosto dovolj plačevanja visokih provizij, pa nadomestil za vodenje transakcijskih računov, da ne govorimo o stroških dviga na bankomatih, ki jih nekatere banke v zadnjih dneh še celo višajo. Prihajajo drugačni časi. Prihajajo rešitve, ki nam bodo, med drugim, omogočale ravno to – brezplačne osnovne bančne storitve, kot je vodenje računa, plačevanje položnic, dvigi na bankomatih, kartice itn.

Money Rebel prinaša revolucijo

Ena izmed prvih tovrstnih rešitev nastaja pod okriljem ekipe slovenskih in tujih finančnih in drugih strokovnjakov, ki so se odločili razviti pametno mobilno banko z imenom Money Rebel (več na moneyrebel.io).

Zakaj ime Money Rebel? Gre za evropski projekt, zato je primarni jezik angleščina. Hkrati gre za ekipo »finančnih upornikov«, kot je razvidno že iz samega imena. Upornikov v pozitivnem smislu, ki prinašajo in ne odnašajo. Prinesti pa želijo predvsem finančni mir. Torej tisto, kar večina ljudi dandanes tako zelo pogreša.

Dejstvo je, da se nas večina ni nikoli učila ravnati z denarjem in smo preprosto vajeni živeti od danes do jutri, od plače do plače. Temu želi ekipa Money Rebel narediti konec. Svoje dolgoletno znanje in izkušnje so združili pod eno streho in ga nesebično predajajo vsem, ki si želijo spremembe. Sprva ga bodo implementirali v Money Rebel finančno platformo, le-to pa bodo kmalu nadgradili v Money Rebel - Pametno mobilno banko. Kako obsežen je projekt in kako bo potekal razvoj, lahko preberete v slovenski verziji »bele knjige«, ki je dostopna na TUKAJ.

Kako bo nova, pametna mobilna banka videti v praksi?

Predstavljajte si, da imate odprt bančni račun, za katerega ne plačujete nobenih stroškov … Na račun prejmete plačo, sistem jo zazna in vam predlaga, kako optimalno razporediti denar. Denar, ki ste ga prejeli VI. Virtualni asistent vas usmerja in vam podaja predloge, spremlja vašo porabo in vas občasno opomni na priložnosti za izboljšanje, ki se vam ponujajo (če si to seveda želite). Vse to z namenom, da boste lažje dosegli svoje finančne cilje, da ne boste več živeli od plače do plače in da boste poskrbeli za svojo varno prihodnost.

Nemogoče je mogoče s pomočjo umetne inteligence

Se vam to zdi nemogoče? Pa je mogoče, in to s pomočjo umetne inteligence, ki jo bo ekipa razvila s pomočjo strokovnjakov z Instituta Jožef Stefan, ki vse to že počnejo. Njihove reference pa so Bloomberg, NY Times, Microsoft, idr. Vse to znanje namreč danes že obstaja, a se uporablja le za svetovanje »v živo«. Zdaj, ko prihaja nova informacijska doba, pa je čas, da se le-to prenese kar v naše mobilne telefone. »S pametno mobilno banko – Money Rebel bomo lahko resnično spremenili svet in dali ljudem, kar jim pripada. Več denarja! Da vse to uresničimo, pa potrebujemo podporo, tudi vašo,« pravi Ana Vezovišek, ena izmed ustanoviteljev podjetja. In kdo so vsi ti strokovnjaki, ki so se lotili tako obsežnega projekta? Spoznajte jih na moneyrebel.io

Naročnik je MoneyRebel d.o.o.