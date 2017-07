Pro Plus v roke United Group

Pro Plus gre v roke United Group. (Foto: 24ur.com)

Družba CME je danes sporočila, da je sklenila dogovor o prodaji vodilnih medijskih hiš na Hrvaškem (Nova TV) in v Sloveniji (POP TV) skupini United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD. Ameriški investicijski sklad Kohlberg Kravis Roberts (KKR) je v navezi z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) skupino United Group prevzel spomladi 2014.

Dogovor o prodaji je odvisen od določenih pogojev, med drugim tudi od odobritve pristojnih nadzornih organov. Posel bo predvidoma zaključen do konca leta. Nakupna cena je znašala 230 milijonov evrov oziroma približno 262,5 milijona ameriških dolarjev.

"Gre za trenutek preobrata v zgodovini družbe CME. Družba ima odličen portfelj, ta posel pa poudarja trajno privlačnost izdajateljev televizijskih programov v regiji. Hkrati pa nas bo posel pomembno približal našemu dolgoročnemu cilju vzpostavitve bolj primernega finančnega vzvoda našega poslovanja. Po zaključku posla bo prejeto nadomestilo močno pospešilo naše načrte za zmanjšanje dolga, znižalo neto stopnjo finančnega vzvoda za približno en obrat, znižalo trenutno povprečno obrestno mero zadolževanja za več kot tretjino, in prispevalo k znižanju stroškov obresti za več kot 30 milijonov ameriških dolarjev letno," je poudaril eden izmed glavnih izvršnih direktorjev Michael Del Nin.

Christoph Mainusch, eden izmed glavnih izvršnih direktorjev, pa je dodal: "Zelo smo ponosni na obe odlični družbi na Hrvaškem in v Sloveniji, in na tamkajšnje zaposlene. Prav zaradi njihovih prizadevanj sta obe televizijski postaji vodilni na svojih trgih. Trdno verjamemo v pomen televizijskega medija, in ostajamo lastniki večjih televizijskih postaj, ki so osredotočene na največje trge. Veseli nas, da družba United Group, ki je v večinski lasti družbe KKR, investicijske družbe iz ZDA, in s podporo Evropske banke za obnovo in razvoj, deli našo vizijo za lokalne vsebine v televizijskih programih in zato verjamemo, da bo družba v prihodnosti odličen skrbnik teh pomembnih podjetij v regiji."