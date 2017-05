Prodaja Cimosa vendarle uspela: italijanski sklad Palladio je nakazal kupnino v višini 100.000 evrov

Se Cimosu vendarle obetajo boljši časi? (Foto: POP TV)

Italijanski sklad Palladio je prejšnji teden denar dejansko nakazal na poseben račun, kjer bo počakal na skupščino družbe Cimos. Ta bo sredi maja, najverjetneje 15. maja, in takrat bodo lastniki s Slabo banko na čelu prejeli kupnino, Italijani pa bodo dokončno postali lastniki.

Kot je poročala oddaja 24UR, to pomeni, da bodo družbo tudi dejansko vzeli v svoje roke in sedanje, pretežno nemško vodstvo, vsaj okrepili s svojimi ljudmi. Seveda pa je že nakazanih 100 tisočakov samo kaplja v morje, Palladio bo namreč prevzel tudi vseh 110 milijonov dolga in Cimos še dokapitaliziral z vsaj 20, bolj verjetno pa 35 milijoni. V nadaljevanju naj bi se višina svežih sredstev dvignila na 50 milijonov, denar pa naj bi porabili za zagotovitev novih naročil, kar bi posledično lahko pomenilo tudi potrebo po večjem številu delavcev. Najprej je namreč na vrsti odpuščanje, ki pa je bilo dogovorjeno že pred nakupom, poleg tega naj bi odpuščenim delavcem pripadla 15 odstotkov višja odpravnina od zakonsko določene.