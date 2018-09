Prodali najmanj novih stanovanj in hiš doslej

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju v povprečju za 4,2 odstotka višje kot v prvem, pri čemer so se nova stanovanja in družinske hiše podražili za kar 11 odstotkov. Od aprila do junija so v Sloveniji prodali 59 novih stanovanjskih nepremičnin, kar je najmanj, odkar statistiki spremljajo trgovanje z njimi.

Nova stanovanja in hiše so se podražili za kar 11 odstotkov. FOTO: iStock V letni primerjavi so bile cene stanovanjskih nepremičnin v letošnjem drugem četrtletju v povprečju za 13,4 odstotka višje, so danes sporočili iz statističnega urada. Najbolj so se v tej primerjavi zvišale cene novih stanovanj, in sicer za 30,3 odstotka. Teh so v letošnjem drugem četrtletju v vsej Sloveniji prodali le 42, njihove cene pa so bile za skoraj 49 odstotkov višje kot leta 2015. Nekoliko nižja je bila rast cen rabljenih stanovanj. Od drugega četrtletja 2017 do drugega četrtletja letos so se v občini Ljubljana njihove cene povišale za 16 odstotkov, drugod po državi pa za 9,8 odstotka. Cene novih družinskih hiš so se v letu dni povečale za 20,2 odstotka, rabljenih družinskih hiš pa za pol manj, to je za 10,6 odstotka. V drugem četrtletju je bilo v Sloveniji prodanih skupaj 2393 stanovanjskih nepremičnin, poleg že omenjenih 59 novih še 2334 rabljenih. V zadnjem letu dni so njihove cene zrasle za 13,4 odstotka in bile tako za 26,3 odstotka višje kot v povprečju leta 2015.