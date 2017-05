Proizvodna hala Pipistrela ob robu letališča v Gorici bo končno zaživela

Prihodnji teden bodo v proizvodni hali, ki jo je družba Pipistrel zgradila ob robu letališča v Gorici, zagnali proizvodnjo, je napovedal direktor Pipistrela Ivo Boscarol. Tam je trenutno zaposlenih 12 delavcev, ki jih vodi direktor goriškega Pipistrela Peter Boscarol.

Začeli bodo z izdelavo letal za ZDA, ki jih že zdaj sestavljajo v najetih prostorih v Italiji, saj izvoz letal iz Slovenije v ZDA še ni mogoč. Na goriškem letališču na Rojcah bodo izvajali tudi več testnih letov letal, saj imajo na Goriškem kar 80 več letalnih dni, kot jih lahko izvedejo v Ajdovščini.

V Gorici bodo lahko proizvajali tudi večja letala. Tako bodo zagnali proizvodnjo štirisedežnega letala Panthera, katere so po Boscarolovih besedah prodali že 140.

Pipistrel bo proizvodnjo v Gorici zagnal v začetku junija. (Foto: Ana Gregorič)

"Že po začetku gradnje smo se odločili, da bomo tukaj proizvajali električni program letal, saj je v tistem delu Ajdovščine, kjer imamo proizvodnjo, težava z zelo močnimi električnimi priključki, tukaj pa imamo 110-kilovoltni daljnovod praktično v tovarni in zato lahko celoten električni program tukaj testiramo in polnimo," je dejal Boscarol.

V Gorici naj bi delno proizvajali tudi program za Uber, ki ga še razvijajo, nekaj je tudi električnih pogonov za Kitajsko in Naso.

V goriški tovarni začenjajo delati z zdaj 12 zaposlenimi inštruktorji, ki bodo učili nove delavce. Do konca leta naj bi v Gorici delalo že okrog 50 zaposlenih, kasneje pa bodo z dozidavo še ene stavbe v velikosti 4000 kvadratnih metrov zaposlili še več ljudi. "V dveh do treh letih bomo tako popolnoma operativni in pričakujem, da bomo lahko delali eno Panthero na dan ali še več in bo tukaj zaposlenih okrog 200 ljudi," je še pojasnil Boscarol.

Pipistrel prinaša v okolje na obrobju italijanske Gorice neko svežino in upanje, je povedala županja občine Sovodnje ob Soči Alenka Florenin. Kljub temu pa nekateri menijo, da je slovensko podjetje v Italiji moteče, kar dokazujejo z vandalskimi akcijami, ki so še zdaj vidne na steklenih oknih.

Kljub temu pa so Boscarolovo delo k razvoju Italije opazili tudi na državni ravni. Zato bo prihodnji teden iz rok italijanskega veleposlanika v Sloveniji prejel odlikovanje reda italijanske zvezde, ki ga za svoje zasluge podeljujejo tudi nekaterim zaslužnim tujim državljanom.