Bomo z Brnika že kmalu leteli v Doho? Qatar Airways razmišlja o povezavi z Ljubljano

Letalska družba Qatar Airways iz Katarja je potrdila, da razmišlja o uvedbi letalske povezave med Doho in Ljubljano. Na ta način bi lahko izkoristili zmogljivosti, ki so ostale nezasedene po izbruhu diplomatske krize med Katarjem in drugimi zalivskimi državami.

"Nadaljevali bomo z uvedbo letov v Skopje in Sarajevo, preverjamo pa tudi Ljubljano," je na pariškem letalskem sejmu Paris Air Show konec junija po navedbah letalskega portala Ex-Yu Aviation News dejal glavni izvršni direktor letalskega prevoznika Akbar al Baker.

Ljubljana bi s tem postala peta destinacija družbe Qatar Airways na območju nekdanje Jugoslavije po Zagrebu, Beogradu, Skopju in Sarajevu. Na drugi strani bi bila to prva povezava med Ljubljano in zalivskimi državami.

Ex-Yu Aviation News je ob tem izpostavil, da se ljubljansko letališče v zadnjem obdobju sooča s hudo konkurenco iz Zagreba in Benetk, upanje na letalsko povezavo med Doho in Ljubljano pa je ob obisku v Sloveniji pred dobim letom dni izrazil tudi katarski minister za gospodarstvo in trgovino Ahmed bin Jasim al Tani.

Že kmalu bi lahko leteli iz Ljubljane v Doho. (Foto: iStock)

Qatar Airways bi lahko Ljubljano med svoje linije uvedel v okviru t. i. "načrta B", potem ko je bil zaradi diplomatske krize prisiljen ukiniti lete v Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Egipt in Bahrajn.

Kot je poudaril al Baker, je bil že pred diplomatsko krizo njihov načrt uvesti 24 novih destinacij. "Tega nismo mogli storiti zaradi omejenih kapacitet. Sedaj, ko imamo proste kapacitete z 18 destinacij, na katere zaradi nezakonite prepovedi ne smemo leteti, bomo pospešili druge regije sveta," je napovedal.

Kot je za današnji Dnevnikov Objektiv dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, je povečanje zagrebškega letališča gotovo njegova dodatna konkurenčna prednost pred Brnikom, zaradi česar se je za njih odločila tudi letalska družba Emirates.

Če bi vlada in gospodarstvo v tem primeru delovala bolj usklajeno, minister verjame, da bi bili tudi v Sloveniji lahko uspešni. Vseeno pa misli, da vrata za naprej niso zaprta. Možnosti za sodelovanje so, tudi s katarsko letalsko družbo. "Prizadevamo si na tem področju in sem optimist," je dejal.

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn so 5. junija s Katarjem prekinili vse diplomatske in ekonomske vezi ter malo zalivsko državo osamili. Med drugim mu očitajo, da podpira terorizem.

Slovenija si je v minulih letih med drugim prizadevala pridobiti linijo med Ljubljano in Dubajem. Letalska družba Emirates iz Združenih arabskih emiratov je na koncu namesto slovenske prestolnice raje izbrala Zagreb.