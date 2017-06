Ramljak napovedal zapiranje trgovin, odpuščanja, vrnitev Mercatorja v BiH z avgustom

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Agrokor Ante Ramljak je napovedal, da bodo morali zapreti nekatere Konzumove trgovine in odpustiti delavce. Blagovno znamko Mercator bodo v Agrokorjeve trgovine v BiH po njegovi napovedi vrnili do 1. avgusta. Prvih 100 milijonov evrov novih posojil pa pričakuje v nekaj dneh.

Na vprašanje, ali so v BiH že vrnili blagovno znamko Mercator v Agrokorjevo maloprodajno mrežo, je Ramljak odgovoril, da pravkar delajo na tem, ter da bodo postopek končali do 1. avgusta.

Konzumove trgovine v BiH bodo najkasneje do 1. avgusta spet poslovale pod blagovno znamko Mercator. (Foto: iStock)

V pogovoru, ki so ga danes objavili na televiziji N1, je še dejal, da se je stanje v Agrokorju od 10. aprila, ko so uvedli izredno upravo, popravilo. Medtem ko so bile v Konzumu ob njegovem prihodu razmere kaotične in je na računu koncerna našel samo šest kun (80 centov), je danes denarja "veliko več", je zatrdil.

Pričakuje, da bodo imeli do torka ali srede na računih dodatnih 100 milijonov evrov, potem ko so se prejšnji teden dogovorili o približno 500 milijonih novih posojil, in sicer naj bi do konca meseca dobili še 300 milijonov evrov. Denar bosta zagotovila ameriški finančni sklad Knighthead Capital Management in Zagrebačka banka, če se ne bodo za kreditiranje Agrokorja odločile še nekatere druge banke. Upa, da se bo za nova posojila odločila tudi največja upnica, ruska Sberbank.

Večino denarja bodo namenili Konzumu, da bi lahko poplačali dobavitelje in zapolnili zaloge trgovin pred glavno turistično sezono. Potrdil je, da se je Konzumov promet v prvih petih letošnjih mesecih skrčil za 10,8 odstotka, a načrtuje njegovo krepitev. Med prestrukturiranjem Konzuma bodo jeseni zaprli nekatere nedobičkonosne trgovine in odpustili določeno število delavcev, je napovedal. Zadovoljen bo, če bo Konzum leto končal na "ničli".

Ramljak ni želel ugibati o tem, koliko starih dolgov bodo odpisali v pogajanjih z upniki in dobavitelji, niti o tem, ali bodo sledile tožbe nezadovoljnih akterjev proti Agrokorju in hrvaški državi, ki je prevzela postopek reševanja koncerna. Previdno je govoril tudi o domnevnih finančnih malverzacijah v Agrokorju in vpletenosti lastnika koncerna Ivice Todorića.

Načrt prestrukturiranja naj bi objavili v šestih mesecih. Ponovil je, da bodo verjetno najprej prodali podjetja, ki niso del temeljnega poslovanja koncerna, kot sta trgovina in kmetijska proizvodnja. V naslednjem mesecu naj bi prodali tudi helikopter in jahto družine Todorić, je še napovedal.