Razrešeni Gašpar Mišič od Luke Koper pričakuje kar 600.000 evrov

Gašpar Mišič je Luko Koper vodil med avgustom 2013 in aprilom 2014. (Foto: Miro Majcen)

Radio Slovenija poroča, da Gašpar Gašpar Mišič od Luke Koper pričakuje, da mu bo izplačala najmanj 450.000 evrov z obrestmi. V petek ga je namreč nadzorni svet odpoklical z mesta predsednika uprave Luke Koper.

Nadzorniki so v petek razrešili dva predsednika uprave Luke Koper, poleg Draga Matiča še Gašparja Gašparja Mišiča. Ta je Luko Koper vodil med avgustom 2013 in aprilom 2014, ko so ga nadzorniki razrešili, nato pa mu je uspelo s tožbo na sodišču. Predsednik luških nadzornikov Uroš Ilič je povedal, da so ga odpoklicali iz poslovno-ekonomskih razlogov, saj ne moreta obstajati dva predsednika uprave, kot tudi zaradi nesposobnosti, saj ne izpolnjuje statutarnih pogojev. A Mišič pravi, da se lahko pritoži tudi zaradi tega, saj je prepričan, da izpolnjuje pogoje.

Kot poroča Radio Slovenija, je Mišič dejal, da so z odpoklicem priznali, da je upravičen do razlike v plačah. "450 tisoč plus obresti in vse, kar sledi. Nagrade, ki so bile dane upravi in tako dalje. To pride čez 600.000 evrov. Gre za razliko med plačami, ki sem jih prejemal na Marjetici in v Luki Koper," je pojasnil Mišič in dejal, da bo vodstvo Luke Koper najverjetneje mirno pozval k izplačilu, če pa ne bodo plačali, bo prek odvetnika vložil zahtevek za odškodnino.