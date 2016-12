Rejci v Španiji imajo največ svinj, V Franciji goved, v Veliki Britaniji pa ovc

Največ goved vzredijo v Franciji. (Foto: Thinkstock)

Španija je v vrhu med 28 državami EU pri vzreji svinj in pridelavi sadja, med drugim kažejo podatki, ki jih je evropski statistični urad Eurostat zbral v letošnji izdaji podatkov za področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. V ribištvu daleč največ prihodka prinaša atlantski losos, leta 2014 ga je ustvaril skoraj 900 milijonov evrov.

Največ svinj sta v letu 2015 vzredili Španija (28,4 milijona glav) in Nemčija (27,7 milijona glav). Največ goved vzredijo v Franciji, kjer so jih v letu 2015 našteli 19,4 milijona glav. Rejci iz Velike Britanije pa imajo največ ovc, skupno 23,1 milijona glav.

Kaj pa zelenjava?

Glede na ekonomske kazalce so bile najpomembnejše proizvajalke zelenjave v EU v letu 2015 Nizozemska, Španija in Italija z več kot polovico vse pridelave. Tri največje proizvajalke sadja so bile Španija, Italija in Francija z več kot 60-odstotnim deležem pridelave.

Podatki kažejo, da zelo velike kmetije v EU predstavljajo 6,3 odstotka vseh kmetij in ustvarijo za 71,4 odstotka kmetijskega dohodka v EU. Statistiki pa ob tem ugotavljajo, da je kmetijstvo v EU pretežno družinska dejavnost, saj dobre tri četrtine oz. 76,3 odstotka zaposlenih na kmetijah predstavljajo družinski člani. Med letoma 2005 in 2013 se je sicer število kmetij v EU brez upoštevanja podatkov za Hrvaško zmanjšajo za 26 odstotkov.

Les in ribe

V letu 2015 je EU imela za okoli 182 milijonov hektarjev gozdnih površin, kar predstavlja okoli 41 odstotkov vseh površin. Približno enak odstotek površin je bil namenjen kmetijstvu. Skupno je bilo tako gozdnih in kmetijskih površin za več kot 80 odstotkov.

V letu 2015 je bilo v 28 članicah EU 178,5 milijona hektarjev izkoriščenih kmetijskih površin. Največji delež teh površin, skoraj 60 odstotkov, predstavljajo plodne kmetijske površine (107 milijonov hektarjev), tretjino predstavljajo travniki, trajni nasadi pa dobrih šest odstotkov.

Med članicami EU je v letu 2014 največ okroglega lesa proizvedla Švedska, in sicer 70 milijonov kubičnih metrov, sledijo Finska, Nemčija in Francija, ki so vsaka proizvedle med 52 in 57 milijonov kubičnih metrov okroglega lesa.

Na področju ribištva statistiki ugotavljajo, da so količinsko največji ulov rib v letu 2014 imele Španija (1,4 milijona ton žive teže), Velika Britanija (en milijon ton), Danska (0,8 milijona ton) in Francija (0,7 milijona ton). Daleč največ prihodka pa je prinesel atlantski losos, skoraj 900 milijonov evrov.

Leto 2016 leto stročnic

Publikacija posebno poglavje namenja stročnicam, potem ko so Združeni narodi leto 2016 razglasili za mednarodno leto stročnic z namenom, da bi se povečalo zavedanje o pomenu prehrambenih prednosti stročnic in zavedanje o njihovi vlogi v trajnostni pridelavi hrane.

Leto 2016 je bilo leto stročnic. (Foto: Thinkstock)

Medtem ko je v preteklosti obseg površin, na katerih so kmetijska gospodarstva pridelovala suhe stročnice, nihal, se ta od leta 2013 močno povečuje. Med letoma 2013 in 2015 je bila rast obsega površin 64,7-odstotna na ravni EU, medtem ko je največjo, 350-odstotno rast dosegla Latvija. Precejšnjo rast sta zabeležili tudi Litva (253 odstotkov) in Bolgarija (181 odstotkov). Stročnice pridelujejo skoraj v vseh državah EU, največji delež površin, zasajenih s stročnicami, pa odpade na Španijo (22 odstotkov).