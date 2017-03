Renault spletna ponudba

Tudi v avtomobilski industriji je digitalizacija storitev eden od ključnih pogonov sedanjega in prihodnjega razvoja ponudbe za kupce in uporabnike vozil. Sodobni avtomobili so opremljeni s kopico elektronskih naprav, ki potovalno izkušnjo delajo varnejšo, preprostejšo, pa tudi zabavnejšo. Seveda ni nobenega razloga, da se tovrstne digitalne rešitve ne bi dotaknile tudi področja vzdrževanja vozil.

Renault je znan po svoji inovativnosti, prek katere v vozila vgrajuje sodobne, a tehnološko in cenovno dostopne rešitve. Danes Renault dela naslednji korak z uvedbo poprodajne storitve, preprosto poimenovane »Spletna ponudba«. Tako osmi marec, splošno znan kot mednarodni dan žena, za Renault voznike postaja tudi dan brez dvomov. Zakaj brez dvomov?

»Spletna ponudba« je spletno orodje, ki lastniku prek unikatne identifikacijske, oziroma VIN številke vozila omogoča preprost izračun stroškov za naslednji servisni poseg. Spletno orodje je bilo razvito z mislijo na voznika, ki se ne spozna na mehanične storitve in vzdrževanje, zato vsebuje najmanjše možno število strokovnih tehničnih izrazov. Ponuja jasne in preproste razlage vozniku, zakaj in kdaj bi moral biti določen del v vozilu zamenjan ali zakaj in kdaj bi morala biti opravljena določena servisna storitev.

Kako deluje »spletna ponudba«? Prek štirih preprostih korakov:

1. V prvem koraku Renault voznik izbere med servisnimi posegi, ki jih želi opraviti.

2. Nato vpiše identifikacijsko številko svojega vozila, datum prve registracije in število prevoženih kilometrov.

3. V tretjem koraku pridobi neobvezujočo ponudbo, z izračunom stroškov servisnih storitev.

4. V kolikor se s ponudbo strinja, svoj zadnji korak zaključi tako, da lahko kar preko spleta že takoj rezervira termin za obisk izbrane pooblaščene servisne delavnice Renault. Ponudbo pa lahko izkoristi v roku 30 dni.

Lastniki vozil iščejo preproste storitve in transparentne ponudbe. Renault od danes naprej oboje ponuja tudi na spletu, prek enostavno dosegljive in uporabne storitve »Spletna ponudba«, s čimer vozniki pri odločanju lahko ostanejo brez dvomov.

Spletno ponudbo najdete na naslovu: https://spletnaponudba.renault.si, oziroma si več o njej preberete na naslovu: renault.si/spletnaponudba.