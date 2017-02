Finančna ministrica prepričana, da se lahko prodaja Cimosa še vedno ugodno reši

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Italijanski sklad Palladio Finanziaria je DUTB obvestil, da namerava odstopiti od nakupa Cimosa. Slovenija še ni obupala. (Foto: POP TV)

Potem ko so iz italijanskega sklada Palladio Finanziaria oziroma njegove družbe TCH Cogeme sporočili, da zaradi nerešenega pravnega spora na Hrvaškem odstopajo od nakupa Cimosa, pa vlada še ni izgubila upanja.

Ne le gospodarski minister, tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki se mudi v Bruslju, je glede reševanja Cimosa optimistična. Dejala je, da se je v kratkem pogovoru s hrvaškim ministrom za finance Zdravkom Marićem prepričala, da na hrvaški strani ni več nobenih zadržkov glede Cimosa, zato se po njenem mnenju zadeva lahko še vedno ugodno reši.

"Potrditev hrvaške vlade smo čakali že nekaj časa in upam, da bo to omogočilo, da do dogovora glede prodaje Cimosa vendarle pride kljub zapletom zadnjih dni," je izpostavila Vraničar Ermanova po zasedanju finančnih ministrov EU v Bruslju.

Ministrica je še povedala, da je pri reševanju tega problema ključna vloga Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in SDH, ki morata svojo vlogo odigrati. Najprej se je treba po njenih besedah vprašati, ali je bila napaka storjena v DUTB ali SDH.

Položaj po ministričinih besedah zelo podrobno spremljajo skupaj z ministrom za gospodarstvo. Ko bodo videli, kakšen je dejanski rezultat in ali je odločitev italijanskega kupca, da se izvzame iz postopka, dokončna, potem bodo ocenili posledice.

V tem primeru bodo preučili tudi morebitno odgovornost, je še povedala Vraničar Ermanova. Ob tem je dodala, da se ne bi strinjala, da mora celotno odgovornost prevzeti zgolj slovenska stran.

Italijani nameravajo odstopiti, ker ni rešen spor med Slovenijo in Hrvaško

Iz TCH Cogeme so sicer v ponedeljek prek družbe Alta kot razlog za odstop navedli, da kljub večkratnemu podaljšanju roka še vedno ni rešen spor med Cimosom in hrvaško slabo banko DAB glede poplačila terjatve, ki izvira iz 90. let minulega stoletja.

Rešitev tega vprašanja je bil eden od glavnih odložnih pogojev za sklenitev prodaje 92-odstotnega deleža Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), Slovenskega državnega holdinga (SDH) in nekaterih bank.

A na slovenski strani zatrjujejo, da odstop še ni uraden. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek tako pričakuje nadaljevanje pogovorov z Italijani. Lidia Glavina, ki začasno vodi SDH, pa je zatrdila, da intenzivno potekajo pogovori s hrvaško stranjo in da je optimistična, da bo sporazum danes usklajen, transakcija pa uspešno zaključena.

Slovenska in hrvaška stran sta konec januarja že dosegli dogovor o reševanju, ko sta se Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić dogovorila, da bo Cimosov dolg odkupila DUTB, medtem ko bo DAB umaknila tožbo proti Cimosu. A nekaj dni zatem naj bi Hrvaška v predlogu sporazuma postavila za Italijane nesprejemljive dodatne pogoje glede ohranjanja delovnih mest na Hrvaškem.

Čeprav naj bi glede tega slovenski in hrvaški predstavniki zbližali stališča, je nerešeno ostalo tudi vprašanje lastninske pravice nad Cimosovimi nepremičninami v Buzetu in Roču, ki jo je hrvaško državno pravobranilstvo poskušalo izpodbijati. S hrvaške strani odziva na dogajanje za zdaj sicer še ni bilo.

V primeru, da bi posel padel v vodo, je ogroženih več kot 4000 delovnih mest, v Sloveniji blizu 2000. Počivalšek je zagotovil, da bodo naredili vse, da Cimos rešijo pred stečajem in ohranijo delovna mesta v Sloveniji.