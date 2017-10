Revizija razkrila katastrofalno poslovanje Agrokorjevih podjetij

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

(Foto: POP TV)

Revizija poslovanja družb iz sistema Agrokor v 2015 je pokazala velike popravke navzdol. Namesto 247 milijonov kun (32,9 milijona evrov) dobička v trgovskem delu koncerna (brez Mercatorja) je ta predlani posloval z nekaj več kot 1,47 milijarde kun (skoraj 200 milijonov evrov) izgube, od tega je Konzum namesto 235 milijonov kun (31,31 milijona evrov) dobička ustvaril blizu 1,41 milijarde kun (187,85 milijona evrov) izgube.

Popravek navzdol za trgovski del je torej dosegel skoraj 1,72 milijarde kun (229,13 milijona evrov), je predsednik Agrokorjeve izredne uprave Ante Ramljak razkril na današnji novinarski konferenci v Zagrebu. V danes predstavljenih podatkih za 27 podjetij iz skupine sicer niso navedli podatkov za Mercator.

Je pa Ramljak dejal, da je bil največji popravek vrednosti Konzuma posledica vrednosti deleža in poslovanja podjetja Idea v Srbiji, ki so jo leta 2014 brez nadomestila prepustili Mercatorju, a se več kot tri milijarde kun vrednosti Idee še zmeraj vodili v Konzumovih poslovnih knjigah.

Z večjo izgubo je po popravljenih podatkih v 2015 posloval tudi kmetijski del koncerna, ki združuje podjetja, kot so Belje, PIK Vinkovci in Vupik. Dosegla je 223 milijonov kun (29,71 milijona evrov), medtem ko so v Agrokorju prvotno uradno poročali o 88 milijonih kun (11,72 milijona evrov) izgube.

Prehranski del koncerna, kamor spadajo družbe, kot so Jamnica, Ledo, Zvijezda in PIK Vrbovec, je predlani medtem po popravljenih podatkih namesto 661 milijonov kun (88,06 milijona evrov) dobička ustvaril pozitivni rezultat v višini 635 milijonov kun (84,61 milijona evrov).

Lani se je poslovanje družb iz skupine še poslabšalo. Trgovski del je izgubo povečal na skoraj 2,25 milijarde kun (299,87 milijona evrov), od tega Konzum na skoraj 1,86 milijarde kun (247,89 milijona evrov). Prehranski del koncerna je posloval s 741 milijoni kun (98,75 milijona evrov) izgube, kmetijski del pa s 329 milijoni kun (43,84 milijona evrov) negativnega poslovnega izida.

Tako je Ledo lansko leto končal s 270 milijoni kun (35,98 milijona evrov), Jamnica pa z 255 milijoni kun (33,98 milijona evrov) izgube. PIK Vinkovci je imel 233 milijonov kun (31,04 milijona evrov) izgube.

Po Ramljakovi oceni je prehranski del družbe tudi njen najboljši del, ki ima največji dobiček in stabilno poslovanje. Dodal je tudi, da bo kmetijski del v prihodnje posloval z "odličnimi dobički" ter da ne bodo imeli težav s kapitalom, potem ko so popravljeni podatki o zalogah.

Najbolj negativen vpliv na lansko poslovanje so imele rezervacije na medsebojne terjatve znotraj koncerna, večinoma do Konzuma, večina popravkov navzdol pa je posledica odpisov.

Ramljak je tudi poudaril, da negativne številke ne pomenijo, da Konzum slabo operativno posluje. Prepričan je, da bodo do konca leta vsa Agrokorjeva podjetja poslovala pozitivno, ker vzporedno s finančnim prestrukturiranjem izvajajo tudi operativno prestrukturiranje.

Skupni učinek popravkov na kapital za lansko in predlansko leto je v maloprodaji dosegel 10,5 milijarde kun (1,39 milijarde evrov), v kmetijskem delu 1,7 milijarde kun (142,57 milijona evrov), v živilskem pa 1,2 milijarde kun (135,90 milijona evrov), je še povedal Ramljak, ki je potrdil, da bodo v ponedeljek objavili poročilo revizorjev še za matično družbo Agrokor.

Ni želel ugibati o tem, ali bodo zaradi napačnih finančnih poročil v prejšnjih letih sledile kazenske ovadbe proti odgovornim v Agrokorju. Preiskovalci hrvaškega tožilstva že nekaj mesecev pregledujejo poslovne knjige največje hrvaške družbe.