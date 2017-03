Revolucionarne turne smučke, ki so plod slovenskega znanja

Slovenski vojaki se po zasneženih terenih premikajo hitreje, bolj varno in bolj učinkovito. Zasluga gre revolucionarnim turnim smučem, ki jih bodo kot prvi na svetu uporabljali prav naši vojaki. Gre za plod tesnega sodelovanja med Elanom in Slovensko vojsko, ki namerava do konca leta z njimi opremiti vseh 150 pripadnikov čete 132. gorskega polka. Za smuči pa se zanimajo tudi že tuje vojske.