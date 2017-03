Rojstni dan z velikim športnim srcem, ki pogumno premaguje ovire

Udeleženci so bili navdušeni nad širino razstavljenega materiala, nad suverenim Lukovim nastopom, kot tudi nad izjemnim odzivom naših številnih športnikov. Marsikomu so se na dogodku orosile oči ...

Luka Kaplan, dijak Srednje elektro šole na CIRIUS-u Kamnik in član društva Polžek, se namreč že od rojstva sooča s cerebralno paralizo. A kot je dejal njegov oče, so se ves čas trudili Luko obravnavati kot enakovredno osebo in ne kot nekega 'boščka', ki se mora smiliti drugim. Že zgodaj so ga začeli vključevati v vsakdanje aktivnosti, skupaj z očetom pa sta veliko časa namenila športu. Zato verjetno ni naključje, da je Luka postal strasten športni navdušenec. Do operacije kolka se je tudi sam aktivno vključeval v različne športe, po operaciji, pa je to postalo težje. A kljub temu je šport za Luko še vedno ostal glavno gonilo, čeprav od tedaj predvsem kot obiskovalec športnih prireditev. Šport je tako bil in ostal še vedno tisti, ki Luki pomaga premagovati ovire.

»Luko že od malih nog vzpodbujam, da razvija svoja dobra področja in naj se ne obremenjuje s stvarmi, na katere nima vpliva oziroma jih ne more početi,« je povedal Lukov oče Dušan Kaplan. Zato Luka odslej s športom ohranja stik malce drugače, a zelo uspešno: z zbiranjem športnih dresov in pripomočkov vrhunskih domačih in tujih športnikov z njihovimi podpisi.

V soboto je tako Luka Kaplan v Qlandii Novo mesto razstavil doslej zbrane pripomočke in drese Petra Prevca, Matjaža Smodiša, bratov Lorbek, Matjaža Vrhovnika, Marka Kumpa ter domačih košarkarskih, rokometnih in hokejskih reprezentantov. Med tujimi pa dres Lanca Armstronga z njegovega zadnjega Tour de Francea ter plaketo nogometnega kluba Barcelona s podpisi petih zvezdnikov, med njimi tudi Messija, ki mu tudi največ pomenita.

»Skupaj z mladostnikom, ki se je rodil s cerebralno paralizo, smo želeli dokazati, da je šport v prvi vrsti v našem srcu, šele potem 'v nogah'. Za 6. rojstni dan Qlandie Novo mesto smo si zadali, da bomo spodbudili otroke s posebnimi zdravstvenimi težavami, da najdejo moč v sebi, v svojih interesih in prostočasnih dejavnostih ter da se uspešno, neobremenjeno povezujejo z okoljem,« je dejala Mojca Pavlišič, vodja marketinga nakupovalnih centrov Qlandia.

Organizatorji dogodka so bili zadovoljni, da je njihovo sporočilo doseglo tako veliko število ljudi in da je obiskovalce pritegnila vsebina dogodka, saj so v center uspeli privabiti lepo število ljudi. Še posebej pa so bili zadovoljni, ko so z navdušenjem opazovali veselje, ki so ga dogodek in presenečenja povzročili Luki.

Povabilu na dogodek se je namreč odzvala večina športnikov in klubov, ki so presenetili Luko. Med njimi so bili Matjaž Smodiš, Erazem in Domen Lorbek, Matjaž Vrhovnik, maskota rokometnega kluba CPL, predstavniki MRK, ŽRK, NK, KK, RK Krka in številni drugi. Preko filmčkov pa so Luko pozdravili iz Barcelone gospodična Cristina (FC Barcelona), iz Nemčije Marcel Rodman, iz Poljske Uroš Zorman, iz Pariza Gorazd Škof, Nikola Karabatič in Thierry Omeyer, iz Kopra Damir Skomina in iz Amerike Lukov sošolec Jure Prus, ki tam igra košarko. Poleg tega so z nekaterimi dresi s podpisi športnih klubov in športnikov dopolnili Lukovo zbirko: podpisan dres Gorana Dragiča, dres Zarabca, Kurtiča, Erazma Lorbka...

Luka je bil izjemno zadovoljen in ponosen nase, ker je dobro sledil voditelju, še bolj so bili ponosni njegovi najbližji, kot je povedal Lukov oče: »Presenečenj je bilo res veliko in Luka je bil vesel prav vsakega darila in tudi vseh povabil, ki jih je prejel. Verjetno se do sobote niti ni zavedal, da je s svojimi aktivnostmi iz marsikoga izvabil pristno občudovanje. Spoznal je, da je lahko tudi on pomemben in da njegova ljubezen do športa lahko razveseli marsikoga, ki si bo razstavo ogledal.«

»Nepredvidene, težke preizkušnje v življenju nas najprej prizadenejo, ranijo, nam otopijo čute, potem pa nas prisilijo, da postavimo nove temelje in iztočnice za življenje, ki se odvija v drugo smer, kot smo sprva načrtovali. Hitro spoznaš, da se da zelo lepo živeti tudi s tako situacijo, namesto vinograda in zidanice smo imeli druge prioritete, predvsem smo sledili Lukovim hobijem. Nič nam ni manjkalo, le vsake toliko te stisne, ko razmišljaš, kaj vse bi morda lahko dosegel… Vendar pa se tudi hitro potolažim ob dejstvu, da mu bo na nek način prihranjeno vse to rivalstvo in obsedenost današnjega ritma življenja,« je še povedal Lukov oče Dušan Kaplan.

