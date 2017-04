Rotnik o TEŠ 6: Otroka so vzeli, zdaj pa je mama kriva ... Mama je imela med porodom ošpice

Način izgradnje 6. bloka termoelektrarne Šostanj, je primer, ki se ne bi smel zgoditi. A se je. Kljub nesmislom, nepravilnostim in nezakonitostim. Je najdražji projekt v zgodovini Slovenije – z dobrih 600 milijonov evrov je narasel na milijardo 400 milijonov, zaključil se je z 11 aneksi in 21 variacijami pogodb. Gradilo ga je podjetje Alstom, ki sploh ni izpolnjevalo razpisnih pogojev. In zdaj ko ga imamo, vsako leto prinese 50 milijon izgube.

To v jutrišnji rubriki 24UR Inšpektor ugotavlja novinar Jure Bračko. Dobil je nove informacije in dokumente, ki razkrivajo ozadje zgodbe o gradnji TEŠ 6, tudi temno vlogo sindikata. Zdaj je na potezi sodišče, Slovenija pa je že začela arbitražni postopek proti družbi Alstom, ki v tajnosti poteka na Dunaju.

Na intervju za 24UR Inšpektor sta pristala tako glavni osumljenec prejemanja podkupnin Uroš Rotnik, kot nekdanji šef HSE Blaž Košorok, pod katerim se je začelo sodelovanje HSE s tožilstvom in ki pravi, da je to njegov zadnji intervju za televizijo.

Danes celo Rotnik priznava, da smo TEŠ preplačali. Z zelo zanimivo primerjavo za to krivi svoje naslednike – on je mama, Teš je otrok. "Otroka so mami vzeli in ga vzgajali 10 let, 15. leto je otrok pristal v kriminalu, potem pa je kriva mama. Kaj ima mama s tem, če ga ni vmes ona vzgajala?" Na pripombo Jureta Bračka, da je mama očitno bila na dopingu in da so bile napake že preden so otroka vzeli, Rotnik zaključuje, da je imela mama med porodom ošpice.

