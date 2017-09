Ryanair lete odpoveduje v zadnjem trenutku, potniki besnijo: 'Vznemirjenje pred potovanjem se je spremenilo v skrb'

Potem ko je irski letalski prevoznik Ryanair sporočil, da bo v prihodnjih šestih tednih vsak dan odpovedal od 40 do 50 letov, s čimer želi doseči, da bi bili leti bolj v skladu s predvidenim urnikom, je bes prizadetih potnikov vse večji.

Jezni, ker do odpovedi njihovih letov prihaja v zadnjih trenutkih, zahtevajo, da družba objavi seznam vseh odpovedanih letov in ne le tistih za prihodnje dni, s pomočjo česar se bodo lahko organizirali in si poiskali alternativne rešitve.

"Še en dan neprestanega preverjanja, ali je naš let odpovedan ali ne. Dajte no, Ryanair, pomagajte nam in objavite seznam!" je na Twitterju zapisala Karen Higgins.

Dee Moloney pa pravi: "V naslednjih tednih imam rezervirana dva leta, vznemirjenje pred potovanjem se je zdaj spremenilo v skrb! Nikoli več ne bom letela z Ryanairom!"

Številna vprašanja v povezavi z odpovedmi letov v Facebook skupini Letalske karte objavljajo tudi Slovenci.

Razlog za odpovedi letov je zmeda, ki je nastala zaradi načrtovanja počitnic pilotov v septembru in oktobru, priznavajo pri prevozniku. (Foto: Reuters)

Prizadetih naj bi bilo kar 400.000 potnikov

Družba, ki je načrt o odpovedi letov predstavila v petek, je sporočila, da je nesprejemljivo, da je bilo v prvi polovici septembra manj kot 80 odstotkov njenih letov točnih. "Z odpovedjo dveh odstotkov letov v šestih tednih do uvedbe zimskega urnika bomo raven točnosti dvignili na letni cilj 90 odstotkov," so pojasnili po poročanju britanskega BBC.

Priznali so, da je razlog za odpovedi letov zmeda, ki se jim je pripetila zaradi načrtovanja počitnic pilotov v septembru in oktobru. Kot razlog za številne zamude letal so navedli tudi slabo vreme in stavke kontrolorjev.

Tako bodo v prihodnjem mesecu in pol skupaj odpovedali od 1680 do 2100 letov, kar bi po poročanju BBC-ja lahko prizadelo okoli 400.000 potnikov (še včeraj so poročali o 285.000 potnikih). "Iskreno se opravičujemo majhnemu številu strank, ki jih zadevajo odpovedi. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi našli nadomestne lete ali jim v celoti povrnili kupnino," so še zapisali v irskem nizkocenovnem letalskem prevozniku.

Predstavnik družbe Kenny Jacobs je povedal, da so vse potnike z rezervacijami letov do 20. septembra že obvestili. "Vaši leti ostajajo nespremenjeni, razen če dobite elektronsko obvestilo o odpovedi." Te bodo še naprej pošiljali, pravi, prav tako bodo redno ažurirali svojo spletno stran. Tako so na spletni strani objavili seznam odpovednih letov, ki so bili predvideni tudi v oktobru. Zapisali so, da so odpovedali do 50 letov na dan (po njihovih podatkih gre za manj kot dva odstotka vseh letov) v prihodnjih šestih tednih.

Piloti odhajajo h konkurenci

Ne samo nezadovoljstvo potnikov, omenjene težave naj bi povzročile tudi kadrovske težave, saj naj bi piloti vse pogosteje odhajali h konkurenci – letalski družbi Norwegian Air. "Potrdimo lahko, da se nam je v tem letu pridružilo 140 pilotov iz družbe Ryanair. Prav zdaj poteka tudi urjenje pilotov za našo podružnico v Dublinu, ki jo bomo odprli še letos," je sporočil predstavnik norveške družbe.

Ryanair pa teh informacij še ni komentiral.

Zaradui vseh težav njihovi piloti že odhajajo h konkurenci. (Foto: Mia Media)

Kakšne pravice imate kot potnik?

Če je vaš let odpovedan, ste po pravilih EU upravičeni do odškodnine za celotno ceno vozovnice za tisti del potovanja, ki ga niste opravili, oziroma do leta po spremenjeni poti. Če že čakate na letališču in se odločite za prevoz po spremenjeni poti, imate - glede na dolžino čakanja - pravico tudi do hrane in osvežilnih napitkov ter dveh brezplačnih telefonskih klicev, sporočil sms ali elektronskih sporočil. Če je spremenjeni let na vrsti šele dan po vašem prvotno načrtovanem letu, imate pravico tudi do hotelske nastanitve in (odvisno od okoliščin) denarnega nadomestila. Le-to je odvisno od vzroka za odpoved leta, toda pravila EU ne določajo roka za izplačilo nadomestila. Povračilo za plačano ceno vozovnice bi vam morali izplačati v sedmih dneh po datumu odpovedi leta.

Kompenzacija za odpoved leta znaša do 600 evrov, razen če je potnik obveščen vsaj dva tedna prej ali premeščen na let s podobnim odhodom in prihodom. Odškodnina za prestavitev na kasnejši let znaša od 125 evrov do 600 evrov, odvisno od razdalje leta.

Kadar zamuda letala znaša več kot tri ure, so potniki upravičeni do denarnega nadomestila, če letalski prevoznik ne more dokazati, da je zamuda posledica izrednih razmer, ki se jim s primernimi ukrepi ni dalo izogniti.

Če je let odpovedan ali letalo zamuja zaradi izrednih razmer, denimo slabega vremena, niste upravičeni do nadomestila. Čeprav pri odpovedi oziroma zamudi leta zaradi izrednih razmer nimate pravice do nadomestila, pa vam mora letalski prevoznik vseeno ponuditi pomoč (povračilo stroškov vozovnice ali let po spremenjeni poti) in oskrbo (hrano in pijačo in/ali hotelsko nastanitev), medtem ko čakate na alternativni let.

Več o pravicah letalskih potnikov si lahko preberete tukaj.