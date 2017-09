Ryanairove 'igrice' s potniki: med novembrom in marcem odpovedanih 18.000 letov

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair, ki je že dva tedna tarča kritik zaradi odpovedanih letov, tega načrta še ne namerava opustiti. Kot poročajo tuji mediji, bo med novembrom in marcem odpovedal še 18.000 letov, kar bo potovalne načrte prekrižalo 400.000 potnikom.

Letalski prevoznik je pojasnil, da je vse potnike, ki jih odpovedi zadevajo, o tem že obvestil in jim ponudil povrnitev stroškov ali nadomestne lete. Prejeli naj bi tudi potovalni kupon v vrednosti 40 funtov za enosmerno ali 80 funtov za dvosmerno letalsko karto, s katerim bodo lahko rezervirali let med oktobrom in marcem prihodnje leto.

Ob tem so napovedali začasno ustavitev 34 obstoječih poti čez zimo, vključno z linijami London Stansted-Edinburgh, London Stansted-Glasgow, Gatwick-Belfast, Newcastle-Faro in Glasgow-Las Palmas.

V Ryanairu s tem želijo upočasniti svojo rast. Od flote 400 letal jih bodo prizemljili 25, so pojasnili in dodali, da bodo s tem izničili tveganje pred nadaljnjimi odpovedmi. Zatrdili so, da bo počasnejša rast pozimi na njihovih 86 bazah ustvarila več rezervnih letal in posadk.

Ryanair bo med novembrom in marcem odpovedal 18.000 letov. (Foto: iStock)

Ryanair je pred tedni napovedal, da bo do konca oktobra dnevno odpovedal od 40 do 50 letov, zaradi česar je bilo prizadetih 315.000 potnikov. V šestih tednih do konca oktobra bi to naneslo 2100 odpovedanih poletov, kar je Ryanair upravičeval z zatrjevanjem, da s tem želijo izboljšati točnost.

V prevozniku so sprva navedli, da želijo nasloviti težave, ki jih povzročajo zamude pri nadzoru zračnega prometa, stavke in vreme. Kasneje pa priznali, da jih tepe tudi preslabo načrtovanje v luči določila, da morajo v novem sistemu piloti in drugo kabinsko osebje izkoristiti preostali dopust do konca letošnjega leta.

"Čeprav na več kot 99 odstotkov od naših 129 milijonov strank odpovedi ali motnje ne bodo vplivale, globoko obžalujemo kakršen koli dvom, ki smo jih povzročili obstoječim strankam ... o tem, kako zanesljiv je Ryanair ali kakšno je tveganje za še več odpovedi," je dejal izvršni direktor Michael O'Leary

Zaradi pomanjkanja pilotov in odpovedanih letov je Ryanair danes umaknil tudi svojo ponudbo za nakup italijanskega letalskega prevoznika Alitalia.