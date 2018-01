Vlada bo od nadzornikov SDH zahtevala pojasnila o povišanju plače predsednici in članici uprave

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vlada bo od predsednika nadzornega sveta SDH Damjana Beliča terjala pojasnilo o povišanju plač predsednici in članici uprave SDH, je po Twitterju sporočila vlada. Nadzorni svet SDH jima je namreč tik pred koncem leta občutno dvignil osnovno bruto plačo.

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so tik pred božično-novoletnimi prazniki na dopisni seji potrdili aneksa k pogodbama o zaposlitvi predsednice uprave SDH Lidije Glavina in članice uprave Nade Drobne Popovič. S tem so jima osnovno bruto plačo dvignili za približno 40 odstotkov na skoraj 15.500 oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto.

Čeprav so izpostavili, da se pri določitvi prejemkov uprave SDH ne uporabljajo določbe t. i. Lahovnikovega zakona, ki omejuje plače vodilnih v državnih in občinskih podjetjih, ter da je povečanje, ki se je zgodilo na račun krčenja v času krize, v skladu z zakonom, je to razburilo nekatere sindikate.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je za časnik Delo konec decembra povedala, da je trenutek za tolikšno zvišanje plač vodilnih napačen, čeprav bi bil upravičen. Pri tem je spomnila na napovedani stavkovni val javnih uslužbencev, ki imajo bistveno nižje plače kot vodstvo SDH. "Res je, da so rezultati dobri, sporočilo, ki ga pošiljajo, pa je nepremišljeno," je dejala in dodala, da ekonomsko-socialni strokovni odbor SDH, katerega članica je Jerkičeva, o tem ni bil obveščen.

Na ministrstvu za finance pa glede povišanja nimajo pripomb, saj da je po zakonu o SDH za ocenjevanje dela in s tem tudi nagrajevanje uprave v skladu z njenimi uspehi pristojen nadzorni svet, je poročal časnik.