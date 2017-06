S&P zvišal bonitetno oceno Slovenije

Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) je v petek zvišala bonitetno oceno Slovenije, in sicer za eno stopnjo z A na A+. Obeti so stabilni. V S&P pričakujejo, da se bo ob močni gospodarski rasti znižal javni dolg in bo finančni sektor podprl nadaljnje investicije in rast. Kot je objavil S&P, pričakuje, da bo javni dolg ob močnejši gospodarski rasti do konca leta 2018 padel pod 60 odstotkov BDP.

Močno domače povpraševanje in zdrava rast izvoza podpirata gospodarsko rast in okrevanje finančnega sektorja, ki bo po prepričanju bonitetne hiše postopoma izboljšal kreditne pogoje ter podprl nadaljnje investicije in rast.

S stabilnimi obeti S&P uravnotežuje na eni strani potencial večje rasti s hitrejšim zniževanjem dolga in na drugi strani možna tveganja, kot so morebitna zguba zagona pri reformah in privatizaciji ter potencialen fiskalni "zdrs" in zunanja tveganja za rast.

Bonitetna agencija Standard & Poor's je zvišala bonitetno oceno Slovenije, in sicer za eno stopnjo z A na A+. (Foto: Thinkstock)

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je petkova ocena S&P - potem ko je S&P junija lani zvišal bonitetno oceno na A s stabilnimi obeti in je septembra lani sledilo zvišanje ocene bonitetne agencije Fitch z BBB+ na A- s stabilnimi obeti - dodatna potrditev, da je Slovenija na pravi poti, je poudarila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

"Zelo pomembno je, da ostanemo na začrtani poti, zato moramo z ukrepi nadaljevati. Temu med drugim sledijo tudi naše pospešene aktivnosti pri pogovorih z Evropsko komisijo glede nedavne odločitve vlade o zaustavitvi postopka prodaje Nove Ljubljanske banke. Narediti moramo vse, da se trend izboljševanja bonitetne ocene Sloveniji ne ustavi," je povedala. Dodala je, da si bo ministrstvo za finance še naprej prizadevalo za vzdržne javne finance, večjo konkurenčnost gospodarstva in blaginjo ljudi.