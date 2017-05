SDH in NLB objavila namero za prodajo delnic NLB

SDH in NLB sta objavila namero za prodajo delnic NLB. (Foto: Damjan Žibert)

SDH in NLB sta po soglasju nadzornikov SDH k prodaji polovice delnic NLB objavila namero za prvo javno ponudbo (IPO) delnic na ljubljanski in londonski borzi. Ponudba se bo nanašala na najmanj 50 odstotkov NLB, zaključena pa naj bi bila do sredine junija, je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavila NLB.

Na začetku bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic še institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši, je razvidno iz objavljene namere za IPO delnic NLB.

''Delničar prodajalec bo prejel vso kupnino iz prodaje vrednostnih papirjev ponudbe in bo kupnino iz ponudbe uporabil v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,'' so zapisali.

Lidia Glavina, predsednica uprave SDH, je ob tem dejala, da so ponosni, da so prišli do točke v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije. ''NLB je dosegla velik napredek pri svoji poslovni uspešnosti s ponovno vzdržno dobičkonosnostjo ter izboljšano kakovostjo sredstev, zato menimo, da je Družba pripravljena na novo obdobje delovanja v zasebni lasti,'' je dejala. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak pa je dodal, da je ''celotna uprava zelo zadovoljna nad ponujeno priložnostjo, da popelje NLB v naslednjo fazo razvoja kot družbo v mednarodni lasti''.