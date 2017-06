SDH predčasno zamenjal nadzornike Luke Koper, Glavina želi takšne, ki bodo kos izzivom

Slovenski državni holding (SDH) je na današnji skupščini Luke Koper preoblikoval nadzorni svet družbe, saj si po besedah predsednice uprave Lidie Glavina želi takšne nadzornike, ki bodo kos izzivom poslovanja družbe. Delničarji so soglašali tudi z razdelitvijo skoraj celotnega bilančnega dobička ter prevetritvijo posameznih poslov družbe.

Na skupščini so z današnjim dnem odpoklicali vseh pet članov nadzornega sveta Luke Koper, predstavnikov delničarjev. Nato so Rada Antoloviča ponovno imenovali za nadzornika družbe, namesto Alenke Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andreja Šercerja in Žige Škerjanca pa se mu bodo s 1. julijem pridružili Andraž Lipolt, Uroš Ilić, Milan Jelenc in Barbara Nose.

Zaposleni v Luki Koper menijo, da za spremembe v nadzornem svetu ni nobene potrebe, saj Luka Koper posluje dobro, celo rekordno. Bojijo se, da bo spremembam v nadzornem svetu sledila menjava uprave, nato pa prodaja družbe, zaradi česar so v četrtek pred vhodom v koprsko pristanišče pripravili protestni shod. Današnje skupščine niso poskušali ovirati.

Predsednica uprave SDH je bojazni o prodaji Luke Koper ovrgla. "Luka Koper je strateška naložba Republike Slovenije, kar pomeni, da bo država še dolgo ostala njen večinski lastnik," je dejala. Tako je zapisano v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo lahko spremeni le DZ, je dodala.

Glavina je priznala, da Luka Koper uspešno posluje, kljub temu pa bi bilo treba določene poslovne procese po njenem mnenju še izboljšati. "Ne moremo zanemariti dejstva, da je uspeh odvisen od trenutne konjunkture v Evropi in svetu ter sprememb nekaterih pomorskih poti," je dejala.

V SDH so izvedli primerjavo poslovanja Luke Koper s konkurenčnimi pristanišči, ki je pokazala, da imajo v Kopru najnižje cene, čeprav nudijo najbolj kakovostne storitve. "V družbi so možnosti za povečanje učinkovitosti, s poudarkom na bolj strateškem oblikovanju cen," je dejala.

Na skupščini so odpoklicali vseh pet nadzornikov. (Foto: Kanal A)

Zahtevo za predčasen odpoklic nadzornikov, mandat bi se jim namreč iztekel 7. oktobra, je pojasnila z ugotovitvijo, da sta tako uprava kot nadzorni svet storila premalo, da bi se rešili oz. uredili problemi, kot so netransparentno poslovanje ali kršitve delovne zakonodaje, ki so jih v Luki Koper ugotovili inšpektorji in o njih poročali mediji. "Sume nepravilnosti smo zaznali tudi v SDH in sprožili ustrezne postopke," je dejala.

SDH se zdi sporno predvsem poslovanje Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS), kar pa je predsednik uprave Luke Koper Drago Matić zanikal. Pri najemanju delavcev prek IPS ne gre za prakso, ki bi jo iznašla Luka Koper. Tudi številne državne institucije za izvajanje določenih storitev nimajo lastnih zaposlenih, temveč najemajo zunanje delavce, je dejal.

Če bi Luka Koper sistem najemanja IPS ukinila, bi jo to po Matićevih besedah letno stalo dodatnih 23 milijonov evrov. Poleg tega bi morali zagotoviti dodatne stroje, ki jih trenutno v določeni meri zagotavljajo IPS sami. "Družba bi se soočala s presežki zaposlenih in višjimi fiksnimi stroški delovne sile, ki ne bi bili povezani z dnevnim pretovorom," je pojasnil Matić.

Dodal je, da od letos ne sodelujejo več z IPS, ki imajo status samostojnega podjetnika, pač pa le še s tistimi, ki imajo status družbe z omejeno odgovornostjo. Tudi oni imajo podizvajalce, ki so prav tako družbe z omejeno odgovornostjo, sodelujejo pa tudi z nekaterimi samostojnimi podjetniki, je dejal in pojasnil, da njihov delež v obsegu celotnega poslovanja 19-odstoten.

Ne glede na pojasnila uprave so se delničarji strinjali, da posamezne posle družbe z IPS v obdobju zadnjih treh let prevetri posebni revizor. Nalogo so zaupali družbi Ernst & Young.

Matić je na zahtevo SDH predstavil tudi seznam vseh IPS, s katerimi sodeluje Luka Koper in zagotovil, da jim morajo vsi vsake tri mesece predložiti dokazila, da imajo plačane vse davke in prispevke. Na to, prek kakšnega statusa poslujejo podizvajalci teh IPS, pa Luka Koper po njegovih besedah nima vpliva.

Po skupščini je Matić v izjavi za medije dejal, da ga razplet glasovanja ni presenetil. Odnos SDH je sicer označil za "sramoten v smislu tega, da ni bilo enega konkretnega argumentiranega odgovora, da se po dveurni debati ni poslušalo argumentov in da se prebere govor, spisan od kdo ve koga".

Na vprašanje, ali pričakuje, da bodo novi nadzorniki zamenjali upravo, ni želel odgovoriti. Glede možnosti, da bi odstopil sam, pa je dejal, da so merilo uspešnega dela rezultati. Dodal je, da "v tej državi resnica še nikoli ni bila na tako veliki preizkušnji kot danes". "Laži so glavna vrednota," je bil kritičen.

Delničarji so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2016, brez nje sta ostala le predsednica nadzornega sveta Žnidaršič Kranjčeva in predstavnik delavcev med nadzorniki Mladen Jovičič.

Skupaj z večinskim lastnikom SDH so soglašali tudi z nasprotnim predlogom društva Mali delničarji Slovenije, da se od 20,3 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni 19,6 milijona evrov za izplačilo dividend. Dividenda na delnico tako znaša 1,40 evra bruto, izplačali pa jih bodo 31. avgusta.