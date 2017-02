SDH sprejel prevzemno ponudbo za Palomo

Slovenski državni holding (SDH) je sprejel prevzemno ponudbo za Palomo, ki sta jo podala češki finančni sklad Eco Investment in njegova slovaška hči Eco Invest. Prodal bo vse delnice Palome, ki jih ima v lasti, in za to iztržil 9,66 milijona evrov, razkriva objava na spletnih straneh Ljubljanske borze.

SDH je sprejel prevzemno ponudbo za Palomo. (Foto: Kanal A)

SDH ima v lasti 2,41 milijona delnic Palome, kar predstavlja 30,3 odstotka vseh delnic, prodal pa jih bo po ceni 4,01 evra za delnico. S tem se zaključuje privatizacija sladkogorske družbe, ki je ena od državnih naložb za prodajo na seznamu, ki ga je julija 2013 sprejel DZ.

Že v sredo je soglasje k sprejemu prevzemne ponudbe podal nadzorni svet SDH.

Večinski lastniki Palome, ki imajo v lasti 57 odstotkov družbe, so sicer prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic družbe objavili konec januarja. Ponudba se nanaša na slabih 3,4 milijona delnic in se izteče 27. februarja.

Pred tem so izvedli 18,2-milijonsko dokapitalizacijo družbe, zaradi česar se je delež SDH znižal z 71,01 odstotka na omenjenih 30,3 odstotka. V prihodnjih letih nameravajo lastniki v Palomo, ki naj bi postala regijski razvojni center, vložiti okoli 70 milijonov evrov, število zaposlenih pa s sedanjih 700 povečati na 900.



Predsednik Eco Investmenta Milan Filo je decembra dejal, da želijo postati dolgoročni strateški partner in zgraditi močno mednarodno skupino v srednji in vzhodni Evropi, ki bo lahko enakovredno tekmovala z multinacionalkami.