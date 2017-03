Se bo Igor Bavčar dokončno izognil zaporu?

Nekdanji steber primorskega gospodarstva Istrabenz je padel tudi simbolno. S prodajo poslovne stavbe v središču Kopra, ki jo zdaj kupuje koprski župan Boris Popović oziroma Mestna občina Koper. Na 750 kvadratnih metrih je svojo pisarno sedem let imel tudi Igor Bavčar, ki je bil tudi na ponovljenem sojenju spoznan za krivega pri preprodaji delnic Istrabenza. Sodišče ga je obsodilo na pet let zapora. 11. aprila, torej le dva meseca pred zastranjem, bo o pritožbi odločalo višje sodišče.

Bavčarjeva ključna napaka, da je zrušil živilsko-energetsko-hotelirski holding s 75 hčerinskimi družbami, je bila prodaja bencinskih servisov Avstrijcem. Ali, kot pravi lobist, ki je veliko muharil z Bavčarjem, Božo Dimnik: "Istrabenz črpalke so bile kot pekarna, vsak dan so bile sveže žemljice, pa svež kruh, svež denar."



Da je "preveč želel zrasti na podlagi najemanja kreditov", pravi Janko Kosmina, nekdanji prvi človek Istrabenza, ki ga je gradil 40 let. Ko ga je o prekomernem in nerazumnem zadolževanju novinarka Financ Petra Sovdat vprašala, "ali se mu zdi to pametno", je v svoji znani vehementni oholi maniri odgovoril, da pač nimamo pojma. Drži pa, da je bila to podlaga za privatizacijski pohod brez enega samega evra lastnega vložka.