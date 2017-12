Se bo NiceHash pogajal s hekerji?

(Foto: iStock)

Strokovnjak za kriptovalute Peter Trček med možnimi razrešitvami hekerskega vdora v podjetje NiceHash vidi tudi to, da bi slednje in napadalec morda poskusila doseči dogovor, po katerem bi NiceHash lahko odkupil ukradene bitcoine z določenim popustom. Napadalci bodo namreč ukradene bitcoine zaradi njihove izsledljivosti zelo težko unovčili.

"Najverjetneje je, da se ti bitcoini zelo dolgo časa ne bodo nikamor premaknili in bodo ostali na enem mestu. Za tega, ki je napadalec, je izredno velik problem, kako unovčiti te bitcoine, ker bo ves svet, predvsem pa vse borze, vedel, od kod so ti bitcoini prišli," je v pogovoru ob robu današnjega dogodka Blockchain Roadshow v Ljubljani povedal Trček, sicer glavni izvršni direktor podjetja Bitnik.

Bitcoini so namreč zelo izsledljivi, v vsakem trenutku se lahko preveri zadnje transakcije z njimi. Nihče teh bitcoinov torej ne bo hotel kupiti. "Če bi torej nam kot podjetju, ki se ukvarjamo s kriptovalutami, nekdo hotel prodati večjo količino bitcoinov, moramo preveriti, iz kje izhajajo. Za to obstajajo orodja, s katerimi se to da narediti - in to ne samo, s katerega naslova smo zdaj dobili te bitcoine, ampak tudi zadnjih nekaj naslovov, po katerih je stvar potovala."

Lahko pa poskuša napadalec ta problem rešiti na drugačen način, po katerem se je takšne zadeve že reševalo. "Mogoče je, da NiceHash poskuša vstopiti v kontakt z napadalcem, ta pa ima zaradi dejstva, da bitcoinov ne mora prodati na enostaven način, mogoče interes, da vstopi v to komunikacijo. In mogoče ima NiceHash interes, da kupi nazaj svoje bitcoine za določen velik popust," je ta možen način razrešitve opisal Trček.

"V tem primeru, če seveda lahko zberejo toliko denarja, lahko odkupijo ukradene bitcoine in jih vrnejo svojim uporabnikom. To je eden od možnih načinov, kako se stvar lahko dobi nazaj. Koliko je to verjetno, je odvisno od pripravljenosti enega in drugega," je še dejal in dodal, da je tu tudi vprašanje spornosti pogajanj s kriminalcem.

Trček ocenjuje, da pri tem primeru ne gre za kakšen poskus diskreditacije tehnologije kot take ali poskus vplivanja na ceno bitcoina, ampak predvsem za denar. Na ceno se lahko bistveno bolj vpliva z drugimi prijemi, recimo da bi nekdo poplavil bitcoin omrežje s transakcijami z namenom, da drugi ne bi mogli poslovati oziroma bi to lahko počeli samo, če bi ga preplačali. "Urbane legende so, da to se je in se dogaja," pravi Trček.

Prav ta vdor po njegovem mnenju torej ne bo preveč vplival na ceno bitcoina. "Gre sicer za kar velik potencialni znesek, ampak v osnovi gre za vdor v neko storitev oziroma denarnico, za kar se ne more kriviti samega bitcoina. V preteklosti so kakšni večji vdori v raznorazne borze že povzročili, da je cena precej zanihala, ampak je šlo za borze in je bilo vključenih veliko več uporabnikov in posebej trgovcev."

Ob vsem tem obžaluje, da se je NiceHashu zgodil ta napad, pri čemer pa dodaja, da so v kriptosvetu take stvari pričakovane. "Raznorazni vdori in kraje se dogajajo in se bodo v bodoče še dogajali. Tukaj kriviti operaterja samo po sebi ni prav, je pa res, da je treba preveriti, na kakšen način je prišlo do te kraje in kaj vse bi lahko NiceHash naredil, da bi take stvari preprečil."