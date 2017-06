Še ena izgubljena priložnost za Slovenijo: potice nismo izkoristili

Prva dama ZDA Melania Trump in papež Frančišek sta s pogovorom o potici za promocijo slovenskega turizma naredila več kot Slovenska turistična organizacija (STO) v vsem letu, je na petem Zelenem forumu na Gradu Jable izpostavila Sonja Sibila Lebe z Univerze v Mariboru. Etnolog Janez Bogataj pa je razočaran, da tega dogodka nismo bolje izkoristili.

Lebetova je na Zelenem forumu, ki letos nosi naslov Zelene države ni brez zelenega turizma, spomnila, da smo v desetih letih v turizmu prehodili uspešno pot od neprepoznavanja ekologije do naziva prve zelene destinacije.

10 dni po dogodku je Bogataj pričakoval veseli dan slovenske potice, a ga ni bilo. In to je po njegovem velika napaka! (Foto: POP TV)

Slovenija še vedno preslabo reagira na naključne dogodke

Pri tem je opozorila, da moramo sedaj za novi produkt najti nove goste in se repozicionirati. "Imeti moramo dolgoročne strategije, ki morajo preživeti vlade, loviti korak s tehnološkim razvojem, iskati priložnosti za medsektorska sodelovanja doma in v tujini ter nemudoma reagirati na naključne dogodke," je dejala in spomnila na srečanje Melanie Trump in papeža Frančiška, ki sta s pogovorom o potici po mnenju Lebetove naredila za promocijo Slovenije več kot STO zmore v vsem letu. Lebetova meni, da bi morali obema podeliti listino ambasadorjev slovenskega turizma.

Bogataj: Morali bi pripraviti veseli dan slovenske potice

Zeleni forum danes poteka v okviru Akademije Zelena Slovenija, v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom in STO. V popoldanskih urah bodo predstavljeni še primeri dobrih praks ter izzivi butičnega turizma.

Temu je prikimal tudi etnolog Janez Bogataj, ki je obenem opozoril, da Slovenija nima kulinarične oz. gastronomske diplomacije. "Če bi imeli privzgojeno, kaj storiti takoj po dogodku, kot je bilo srečanje pri papežu, bi znali pravilno reagirati - čez 10 dni v Londonu pripraviti veseli dan slovenske potice ter tja poslati dva informatorja in šoferja, ki bi potice peljal. Ni treba cele delegacije. Tajska je pred leti naredila takšen dan v Londonu in na Tajskem se je turistični obisk v naslednjih šestih mesecih povečal za 80 odstotkov," je izpostavil Bogataj.

Cilji slovenskega turizma visoko zastavljeni

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je poudarila, da je turizem razvojna priložnost Slovenije, ena ključnih priložnosti tudi za mlade. Država je v zadnjem obdobju v zaščitena območja vložila 5,6 milijona evrov, s sofinanciranjem trajnostnih okoljskih znakov pa spodbuja trajnostni turizem. S pridobivanjem teh znakov preide v turistična podjetja tudi zeleno mišljenje in delovanje v zeleno smer, meni Štravs Podlogarjeva.

Vizija ministrstva je, da bi bila Slovenija zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdnična doživetja. "Cilji so visoko zastavljeni, saj si želimo doseči 3,7 milijarde evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj, pet milijonov turističnih obiskov in 16 milijonov prenočitev. Predvsem pa je fokus doseganje višje dodane vrednosti," je izpostavila Štravs Podlogarjeva in dodala, da je sodelovanje temelj za razvoj.

Slovenija mora zeleno promovirati

Nataša Hočevar iz STO pa je spomnila, da so usmeritve STO zelena Slovenija, a da to ni dovolj za uspeh na tujih trgih. "Pomembno je, da tudi ukrepa zeleno in da zeleno promovira. Še vedno imamo težave s prepoznavnostjo in repozicioniranjem na tujih trgih. Turisti si želijo zelenih doživetij v zelenih destinacijah in nastanitvah," je dodala.

Ob tem je poudarila, da je pomembno pridobivanje gostov, ki si jih tudi mi želimo. V Sloveniji imamo trenutno 22 destinacij z zelenim znakom Slovenia Green ter 11 ponudnikov turizma. Letos bo največ pozornosti posvečene nadgradnji zelene sheme, da se vanjo vključi še več parkov, saj so doslej le trije.

'Vsak hoče promovirati svoj vrtiček, namesto da bi promovirali eno sporočilo'

"Nimamo produktov, ki bi bilo tako močni kot v Avstriji, zato v turizmu ni visoke dodane vrednosti," pa je opozoril Goran Novkovič z Gospodarske zbornice Slovenije. Vsak hoče promovirati svoj vrtiček, namesto da bi promovirali eno sporočilo. Ključno je povezovanje med turizmom in ostalim zelenim gospodarstvom. Ključno sporočilo je, da bomo delali Slovenijo z zelenim turizmom in še drugim zelenim gospodarstvom, je še dejal Novkovič.

Emil Juvan s fakultete za turistične študije v Portorožu Turistica je predstavil delo več raziskovalcev glede zelenega turizma. Izpostavil je, da ta turizem viša ceno produkta, niža stroške potovanja ter ohranja in celo krepi turistične vire.