Sedaj je čas za trgovanje z delnicami! + Koledar objav in vodič za trgovanje

Microsoft bo v četrtek objavil poročilo o poslovnih rezultatih

V četrtek, 27.aprila, bi moralo podjetje Microsoft objaviti finančno poročilo za tretji kvartal fiskalnega leta 2017. Samo nekoliko dni pred objavo rezultatov se cena delnice Microsoft-a giba blizu rekordno visoke vrednosti, katera je bila dosežena v mesecu aprilu. Brez dvoma, je Microsoft eno od največjih podjetij z dobrim uspehom na Wll Street-u, katera je tekom leta 2016 ustvarila rast cene delnic za 16%, od začetka tega leta je cena delnice zrasla za 5%.

„Cloud“ trg

Uspeh Microsoft-a je pripisan uslugam „clouda“. V prejšnjem kvartalu, je Microsoft Azure ustvaril rast prihodkov celo za 93%. Čeprav je Azure največji konkurent Amazon Web Servica, je potrebno še veliko narediti, da bi lahko prevzel prestol Amazonu. Koncem leta 2016 je AWS (Amazon Web Services) kontroliral 40% „cloud“ trga, medtem ko so trije preostali igralci- Microsoft, Google in IBM skupaj kontrolirali 23% trga „cloud“ trga.

Microsoft-ovi poslovni rezultati za predhodni kvartal

Koncem januarja leta 2017, je Microsoft objavil poslovne rezultate za drugi kvartal, kateri so presegli pričakovanja, kar je vplivalo, da cena delnice doseže rekordno visoko vrednost. Poročilo je pokazalo da je „cloud“ poslovanje prineslo 6.86 milijarde dolarjev prihodkov v drugem kvartalu fiskalnega leta. Zraven tega, je podjetje objavilo zaslužek 83 centov po delnici in prihodke 26.07 milijarde dolarjev. Analitičarji so pričakovali 79 centov zaslužka po delnici in poslovne prihodke 25.3 milijarde dolarjev.

