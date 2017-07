Sedmica nazadnje vplačana v Cerkljah na Gorenjskem. Kdo bo naslednji srečnež?

LOTO

2017:

letos (do 18.07.2017) vplačane tri Sedmice, najvišja je vredna 2,3 mio evrov (Martjanci, 01.01.2017)

vplačan tudi en dobitek Lotko 6 (0,8 mio evrov, Cerknica)

dobitek 7 plus letos še ni bil vplačan

Letos so bili vplačani trije dobitki, vredni več kot 1 mio evrov: dve Sedmici (2,3 mio in 1,2 mio evrov) ter Super Sedmica (1 mio evrov).

2016:

v celem letu je bilo vplačanih pet Sedmic

trije dobitki Lotko 6

trije dobitki 7 plus

V letu 2016 so bili vplačani štirje dobitki, vredni več kot 1 mio evrov: ena Sedmica (3,5 mio evrov), en dobitek 7 plus (1,5 mio evrov), en dobitek Lotko 6 (1,3 mio evrov) in ena Super Sedmica (1 mio evrov).

V letu 2016 je Loterija Slovenije izplačala 5 mio različnih dobitkov v skupni vrednosti 41,3 mio evrov.

2015:

Sedmica je bila vplačana enkrat, in to rekordna (08.07.2015): 5 mio evrov, Koper

vplačani tudi trije dobitki Lotko 6

en dobitek 7 plus

V letu 2015 so bili vplačani trije dobitki, vredni več kot 1 mio evrov: dve Sedmici (rekordna, vredna 5 mio evrov, ter Sedmica, vredna 1,3 mio evrov), in en dobitek 7 plus (2 mio evrov).

V letu 2015 je Loterija Slovenije izplačala 5,4 mio različnih dobitkov v skupni vrednosti 45 mio evrov.

LOTO – sreda, 19.07.2017:

V skladih za jutrišnje žrebanje Lota je skupaj 2.960.000 evrov:

Sedmica je bila nazadnje vplačana 30.04.2017 v Cerkljah na Gorenjskem (0,7 mio evrov) => 22 prenosov.

Dobitek Lotko 6 je bil nazadnje vplačan 12.03.2017 v Cerknici (0,8 mio evrov) => 36 prenosov.

Dobitek 7 plus je bil nazadnje vplačan 12.10.2016 v Rog. Slatini (0,8 mio evrov) => 79 prenosov.

