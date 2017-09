Šest izvrstnih razlogov za investiranje v zlato

1. Zaščita pred razvrednotenjem papirnatega denarja

Papirnati denar je pokvarljivo blago. Danes ima vrednost, a že jutri lahko postane popolnoma razvrednoteno. Za razliko od njega, plemenite kovine, posebno zlato, skozi stoletja ohranjajo kupno moč. Če ste od prababice dobili v nasledstvo papirnati denar Avstro-Ogrske, od tega danes nimate nič. Če pa vam bi podarila avstro-ogrski dukat, ta je tudi čez stoletje še vedno vreden in dragocen.

2. Zaščita pred blokado bančnega računa

Če ste lastnik zlata v fizični obliki, bodisi v palicah bodisi v zlatnikih, se ne rabite bati, da boste ostali brez likvidnih sredstev tudi vkolikor vam banka iz kateregakoli razloga blokira bančni račun. Ne pozabite, da se vaš bančni račun lahko blokira preventivno, tudi če niste storili nič narobe ali protizakonito. Zaradi tega se je dobro biti pripravljen in imeti zlato rezervo.

3. Zaščita pred konfiskacijo privatne lastnine

Z nakupom zlata je mogoče veliko privatne lastnine ohraniti na izredno majhnem prostoru. Na primer, zlata palica velikosti škatle vžigalic ima vrednost okoli 10.000 EUR. Za razliko od zlata je drugo premoženje – nepremičnine, premičnine ali denar na bančnem računu – vidno in lahko dostopno za konfiskacijo. Stanovanja ali hiše ne morete pospraviti v žep in odnesti s sabo. Rumena plemenita kovina se lahko diskretno shrani in jo je praktično nemogoče konfiscirati.

4. Zaščita pred naravno katastrofo

Požar, poplava, potres ali katerakoli druga naravna nesreča lahko v trenutku uničijo vaše dragoceno premoženje – gotovino, umetniške slike, nepremičnino itd. Pri zlatu dejansko ne obstaja naravna nesreča, ki bi lahko v popolnosti uničila vrednost vaših zlatih palic ali zlatnikov. Zlato se lahko poškoduje a ne uniči. Vrednost zlata lahko vedno povrnete.

5. Ohranjanje likvidnosti premoženja

Zlato je zelo likvidno sredstvo varčevanja osebnega premoženja. Za razliko od nepremičnin ali umetnin se zlate palice in zlatniki lahko pretvorijo v denar dejansko preko noči in to po izredno ugodnih pogojih. Razliko med nakupno in prodajo ceno monetarnega zlata lahko primerjamo z razliko med nakupnim in prodajnim tečajem za katerikoli denarni par. Hkrati pa ima zlato objektiven potencial za rast vrednosti.

6. Izogibanje nepotrebni potrošnji

Če želite varčevati, je najboljši način za to, da to storite v zlatu. Če svoj denar držite v banki, ga boste veliko lažje potrošili, kot pa če ga varčujete preko nakupa zlatih palic ali zlatnikov. Ker vam bo kupljeno zlato, psihološko gledano, težje prodati in vam bo žal. Prodajali ga boste samo, če se boste za to preudarno odločili.

