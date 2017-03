Skubin odstopil z vrha HSE

(Foto: Miro Majcen)

Nadzorni svet HSE je z generalnim direktorjem družbe Gorazdom Skubinom sklenil sporazum o odstopu in prekinitvi mandata. Nadzorniki bodo sejo nadaljevali 4. aprila, do takrat pa bo družbo vodil finančni direktor HSE Stojan Nikolić, so sporočili iz HSE.

Skubina je nadzorni svet na mesto generalnega direktorja Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) imenoval junija lani, ko je v boju za položaj premagal dolgoletnega prvega moža HSE Blaža Košoroka, ki je tudi kandidiral za nov mandat.

Razlogov za odstop Skubina nadzorniki po seji niso sporočili. V javnosti pa so se v zadnjih tednih pojavljale informacije, da niso zadovoljni z njegovim delom, predvsem s hitrostjo sanacije skupine.