Skupina Petrol lani ustvarila 72,7 milijonov evrov čistega dobička

Skupina Petrol je po današnji seji nadzornega sveta na spletni strani Ljubljanske borze objavila, da je v letu 2016 ustvarila 72,7 milijonov evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2015. Prihodki od prodaje so bili s 3,9 milijarde evrov za en odstotek višji kot v letu 2015.

Poslovni izid iz poslovanja je bil za 10 odstotkov višji kot leta 2015, znašal je 99,6 milijonov evrov. Dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 143,8 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot v letu 2015. Nadzorni svet je poslovanje skupine Petrol na današnji seji ocenil kot uspešno.

Na seji so namreč nadzorniki potrdil revidirano letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol Ljubljana za leto 2016, so zapisali na spletni strani Ljubljanske borze.

Petrol (Foto: Blaž Garbajs)

V sporočilu so med drugim zapisali, da je skupina Petrol v letu 2016 prodala 3,2 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2015. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 505,2 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot v letu 2015. Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2016 znašalo 487, od tega 316 v Sloveniji, 105 na Hrvaškem, 36 v Bosni in Hercegovini, devet v Srbiji, 10 v Črni gori in 11 na Kosovu.

Skupina Petrol je v letu 2016 prodala tudi 123,0 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina, 141,6 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 17,6 kilovatnih ur električne energije in 129,5 tisoč megavatnih ur toplotne energije ter povsod presegla prodajne rezultate iz leta 2015, so še zapisali.

Kot ugotavljajo, so na poslovanje skupine Petrol tudi v letu 2016 pomembno vplivali gibanje cen na naftnem trgu, ter menjalni tečaj ameriškega dolarja. "V letu 2016 smo bili priča intenzivnim dogajanjem na naftnih trgih. Povprečna cena surove nafte je v letu 2016 znašala 43,7 dolarjev na sod, kar je 17 odstotkov manj kot v letu 2015," so navedli.

Med pomembne dejavnike sodijo tudi gospodarske razmere na prodajnih trgih in ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova glavna prodajna trga, sta v letu 2016 zabeležila gospodarsko rast, razmere na ostalih trgih jugovzhodne Evrope pa so še vedno zahtevne, navajajo v Petrolu. Ob tem so spomnili, da se v Sloveniji cene ekstra lahkega kurilnega olja ter 98- in več oktanskih motornih bencinov od aprila lani oblikujejo prosto po tržnih pogojih, prav tako se cene motornih bencinov in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah od novembra oblikujejo prosto po tržnih pogojih, medtem ko so cene motornih bencinov in dizelskega goriva na ostalih bencinskih servisih še vedno regulirane.

V sporočilu so spomnili še, da je lani skupina Petrol sprejela strateški poslovni načrt za obdobje 2016 - 2020. Prepričani so, da se bo z doseganjem zastavljenih ciljev krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bo zagotovljena uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporaba prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. "To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike. Dobri poslovni rezultati doseženi v letu 2016 kažejo, da je skupina Petrol na pravi poti," sta prepričana predsednik nadzornega sveta Petrola Tomaž Kuntarič in predsednik uprave Tomaž Berločnik.